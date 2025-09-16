1 órája
Azonnal kivonták a forgalomból ezt a mogyorókrémet, meg ne edd!
Életveszélyes tüneteket okozhat az elfogyasztása. Olyan allergén anyagokat tartalmaz a mogyorókrém, amit a csomagolásán nem tüntettek fel. Életveszélyes lehet elfogyasztani. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal intézkedett: termékvisszahívás lett a vége.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felhívta a vásárlók figyelmét arra, hogy egy mogyorókrémet azonnal kivontak a forgalomból. Életveszélyes lehet elfogyasztani. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén keresztül érkezett a jelzés, hogy nem jelölt allergéneket: mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak egy Törökországból importált mogyorókrémben. A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett, azonnal a termékvisszahívás mellett döntöttek
Termékvisszahívás: súlyos allergiás tüneteket okozhat ez a mogyorókrém
A mogyoróallergia - leggyakrabban a földimogyoróra, törökmogyoróra való allergia - az egyik legsúlyosabb ételallergia, mert nagyon kis mennyiség is heves reakciót válthat ki. Ráadásul nem mindig jósolható meg, hogy egy allergiás személynél a következő reakció enyhe vagy súlyos lesz. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság éppen ezért késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, hiszen ez komoly veszélyt jelenthet az arra érzékeny fogyasztók számára.
A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, a megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi.
Melyik mogyorókrémről van szó? Ez a kifogásolt termék
Termék megnevezése:
Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém
Márka: Gourmet Celebi
Kiszerelés: 300 g
Tételszám: 8681334011195
MMI: 27/06/2026
Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)
Importőr: Akar GmbH (Németország)
Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének
A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.
Mik a mogyoróallergia tünetei és miért veszélyes?
A mogyoróallergia, leggyakrabban a földimogyoróra, törökmogyoróra, az egyik legsúlyosabb ételallergia, mert nagyon kis mennyiség is heves reakciót válthat ki. A tünetek megjelenhetnek perceken belül a mogyoró fogyasztása, belélegzése vagy akár érintése után is. Ha valaki nem tud róla és nem ismeri fel időben a bajt, pár órán belül végzetes is lehet, bele lehet halni. Ahogy erre vannak is szörnyű esetek. Az a kisfiú például, aki egy születésnapi rendezvényen kapott az iskolában mogyorós édességet és nem tudták megmenteni az életét.
A tünetek sokfélék lehetnek érzékenységtől vagy súlyosságtól függően, így tudod őket megkülönböztetni.
Enyhébb reakciók:
- Viszketés, bizsergés a szájban, ajkakon, torokban
- Csalánkiütés, bőrpír, viszketés
- Hasi fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés
Súlyosabb reakciók:
- Torokduzzanat, nyelési és légzési nehézség
- Rekedtség, köhögés, sípoló légzés
- Szédülés, ájulás, vérnyomásesés
Anafilaxia (életveszélyes állapot):
- Hirtelen fellépő, súlyos allergiás reakció
- Légutak elzáródása, fulladás Vérkeringési összeomlás (sokk)
- Azonnali sürgősségi ellátást igényel (adrenalin injekció, mentő)
