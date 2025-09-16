szeptember 16., kedd

Életveszélyes lehet

1 órája

Azonnal kivonták a forgalomból ezt a mogyorókrémet, meg ne edd!

Címkék#celebi mogyorókrém#Törökország#mandula#termékvisszahívás

Életveszélyes tüneteket okozhat az elfogyasztása. Olyan allergén anyagokat tartalmaz a mogyorókrém, amit a csomagolásán nem tüntettek fel. Életveszélyes lehet elfogyasztani. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal intézkedett: termékvisszahívás lett a vége.

A  Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felhívta a vásárlók figyelmét arra, hogy egy mogyorókrémet azonnal kivontak a forgalomból. Életveszélyes lehet elfogyasztani. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén keresztül érkezett a jelzés, hogy nem jelölt allergéneket: mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak egy Törökországból importált mogyorókrémben. A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett, azonnal a termékvisszahívás mellett döntöttek 

termékvisszahívás
Termékvisszahívás: veszélyes mogyorókrémet talált a hatóság
Fotó: Sergey Ryzhov

Termékvisszahívás: súlyos allergiás tüneteket okozhat ez a mogyorókrém

A mogyoróallergia - leggyakrabban a földimogyoróra, törökmogyoróra való allergia - az egyik legsúlyosabb ételallergia, mert nagyon kis mennyiség is heves reakciót válthat ki. Ráadásul nem mindig jósolható meg, hogy egy allergiás személynél a következő reakció enyhe vagy súlyos lesz. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság éppen ezért késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, hiszen ez komoly veszélyt jelenthet az arra érzékeny fogyasztók számára.

A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. 

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, a megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi.

Melyik mogyorókrémről van szó? Ez a kifogásolt termék

Termék megnevezése: 

Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém

Márka: Gourmet Celebi

Kiszerelés: 300 g

Termékvisszahívás: ezt a mogyorókrémet nem szabad elfogyasztani, allergiás reakciót okozhat
Forrás: NFKH

Tételszám: 8681334011195

MMI: 27/06/2026

Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)

Importőr: Akar GmbH (Németország)
Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

Mik a mogyoróallergia tünetei és miért veszélyes?

A mogyoróallergia, leggyakrabban a földimogyoróra, törökmogyoróra, az egyik legsúlyosabb ételallergia, mert nagyon kis mennyiség is heves reakciót válthat ki. A tünetek megjelenhetnek perceken belül a mogyoró fogyasztása, belélegzése vagy akár érintése után is. Ha valaki nem tud róla és nem ismeri fel időben a bajt, pár órán belül végzetes is lehet, bele lehet halni. Ahogy erre vannak is szörnyű esetek. Az a kisfiú például, aki egy születésnapi rendezvényen kapott az iskolában mogyorós édességet és nem tudták megmenteni az életét.

A tünetek sokfélék lehetnek érzékenységtől vagy súlyosságtól függően, így tudod őket megkülönböztetni.

Enyhébb reakciók:

  1. Viszketés, bizsergés a szájban, ajkakon, torokban 
  2. Csalánkiütés, bőrpír, viszketés 
  3. Hasi fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés

Súlyosabb reakciók:

  1. Torokduzzanat, nyelési és légzési nehézség 
  2. Rekedtség, köhögés, sípoló légzés 
  3. Szédülés, ájulás, vérnyomásesés

Anafilaxia (életveszélyes állapot):

  1. Hirtelen fellépő, súlyos allergiás reakció 
  2. Légutak elzáródása, fulladás Vérkeringési összeomlás (sokk) 
  3. Azonnali sürgősségi ellátást igényel (adrenalin injekció, mentő)

Az elmúlt hetekben több élelmiszert is visszahívtak, itt vannak, ezek a veszélyes termékek:

 

