Azonnal kivonták a forgalomból ezt a mogyorókrémet, meg ne edd!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felhívta a vásárlók figyelmét arra, hogy egy mogyorókrémet azonnal kivontak a forgalomból. Életveszélyes lehet elfogyasztani. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén keresztül érkezett a jelzés, hogy nem jelölt allergéneket: mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak egy Törökországból importált mogyorókrémben. A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett, azonnal a termékvisszahívás mellett döntöttek

Termékvisszahívás: veszélyes mogyorókrémet talált a hatóság

A mogyoróallergia - leggyakrabban a földimogyoróra, törökmogyoróra való allergia - az egyik legsúlyosabb ételallergia, mert nagyon kis mennyiség is heves reakciót válthat ki. Ráadásul nem mindig jósolható meg, hogy egy allergiás személynél a következő reakció enyhe vagy súlyos lesz. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság éppen ezért késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, hiszen ez komoly veszélyt jelenthet az arra érzékeny fogyasztók számára.

A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, a megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi.

Melyik mogyorókrémről van szó? Ez a kifogásolt termék

Termék megnevezése:

Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém

Márka: Gourmet Celebi

Kiszerelés: 300 g

Termékvisszahívás: ezt a mogyorókrémet nem szabad elfogyasztani, allergiás reakciót okozhat

Tételszám: 8681334011195

MMI: 27/06/2026

Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)

Importőr: Akar GmbH (Németország)

Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

Mik a mogyoróallergia tünetei és miért veszélyes?

