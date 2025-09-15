2 órája
Termékvisszahívás: Nagy gond lehet ezzel a jutalomfalattal
Termékvisszahívás: a NÉBIH közlése szerit, az egyik, lovaknak való jutalomfalattal lehet gond.
Termék neve: Természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalat lovak jutalmazására - többféle ízesítés
Probléma jellege idegen anyag jelenléte
Termékvisszahívás - Részletek
A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező termékeket ne adjanak lovaknak!
Bejelentő: Tízpróba Magyarország Kft.
Márka: Fouganza (Fougatreats)
A termékek adatai:
Forgalmazó: Tízpróba Magyarország Kft.
Intézkedés: Termékvisszahívás
Az érintett termékek a Dechatlon áruházakba visszavihetők, a termékek vételárát visszatérítik. Az üzletlánc a visszahívásról a honlapján tájékoztatta vásárlóit, ide kattintva tekintheti meg a visszahívásról szóló információkat.
A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.
