Termékvisszahívás: Nagy gond lehet ezzel a lovaknak való jutalomfalattal

Termékvisszahívás: a NÉBIH közlése szerit, az egyik, lovaknak való jutalomfalattal lehet gond. 

Termékvisszahívás
Termékvisszahívás: lovaknak való jutifalit hívtak vissza
Fotó: fornaxstock

Termék neve: Természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalat lovak jutalmazására - többféle ízesítés

Probléma jellege idegen anyag jelenléte

Termékvisszahívás - Részletek

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező termékeket ne adjanak lovaknak!

Bejelentő: Tízpróba Magyarország Kft.

Termékek megnevezése: Természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalat lovak jutalmazására – többféle ízesítés

Márka: Fouganza (Fougatreats)

Probléma jellege: idegen anyag jelenléte

A termékek adatai:

Forgalmazó: Tízpróba Magyarország Kft.

Intézkedés: Termékvisszahívás

Az érintett termékek a Dechatlon áruházakba visszavihetők, a termékek vételárát visszatérítik. Az üzletlánc a visszahívásról a honlapján tájékoztatta vásárlóit, ide kattintva tekintheti meg a visszahívásról szóló információkat.

A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.

 

