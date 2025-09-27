szeptember 27., szombat

2 órája

Nehézfém oldódik ki ezekből a bögrékből, azonnal kivonták a forgalomból

Az Európai Unió riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján ellenőrzés során nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből Magyarországra is érkezett.

Termékvisszahívás: A Kereskedelem és Fogyasztóvédelem hivatalos közösségi oldalán figyelmeztetett, hogy kioldódó nehézfémek miatt hívtak vissza termékeket. Bár a nehézfémek természetes módon is jelen vannak a talajban és a vízben, de ipari mennyiségben komoly egészségügyi károsodást okozhatnak.

Termékvisszahívást kértek a bögrékre.
Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem

Termékvisszahívást rendeltek el a bögrékre

Mint írják, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti. 

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

• MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)

• SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)

• South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)

• Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)

Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás

Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát. Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne használja!

 

