Vesekárosodást okozhat ez az olaj, azonnal visszahívták

Több, az egészségre ártalmas anyag határérték felett volt egy népszerű olajban, ne használd el, ha vettél ilyet. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal elrendelte a termék visszahívását. Olyan a növényi olajok finomítása során keletkező vegyületeket találtak a termékben, ami vesekárosodást okozhat.

Hosszútávon rákkeltő anyagokat mutattak ki egy kínai szezámolajban, ezért azonnal elrendelték a termékvisszahívást. A bejelentés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett: határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki egy Kínából származó szezámolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül jutott a magyar boltokba - írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye.

termékvisszahívás
Termékvisszahívás: ez az olaj veszélyes, ha vett ilyet dobja ki!

Termékvisszahívás: nem szabad használni ezt az olajat

A fogyasztóvédelem azonnal lépett: azonnal riasztották a forgalmazót, a Thaiturizmus Kft.-t. A cég együttműködött a hatósággal, és gyorsan lépett – saját hatáskörben elindította a problémás olaj visszahívását. A veszélyes tételt begyűjtik a vásárlóktól, sőt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság még azt is nyomon követi, hogy a végén tényleg megsemmisítsék vagy elszállítsák.

A visszahívott termék adatai:

1. Termék megnevezése: Szezámolaj

2. Márka: Golden Lion

3. Kiszerelés: 12x1 l

4. MMI: 11/12/2027

5. Tételszám: 20242529_004

6. Gyártó: Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína)

7. Importőr: Asian Food Group B.V. (Hollandia)

8. Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom

 

Vesekárosodás, daganatok: miért veszélyes az aromás szénhidrogének jelenléte?

Az 3-MCPD (3-monoklór-1,2-propándiol): főként növényi olajok finomítása során keletkező vegyület, amely előfordulhat szószokban, pékárukban és más feldolgozott élelmiszerekben is. Hosszú távon vesekárosodást okozhat, és rákkeltő hatású lehet.

Glicidil-észterek: a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.

 

