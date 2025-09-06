1 órája
Vesekárosodást okozhat ez az olaj, azonnal visszahívták
Több, az egészségre ártalmas anyag határérték felett volt egy népszerű olajban, ne használd el, ha vettél ilyet. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal elrendelte a termék visszahívását. Olyan a növényi olajok finomítása során keletkező vegyületeket találtak a termékben, ami vesekárosodást okozhat.
Hosszútávon rákkeltő anyagokat mutattak ki egy kínai szezámolajban, ezért azonnal elrendelték a termékvisszahívást. A bejelentés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett: határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki egy Kínából származó szezámolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül jutott a magyar boltokba - írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye.
Termékvisszahívás: nem szabad használni ezt az olajat
A fogyasztóvédelem azonnal lépett: azonnal riasztották a forgalmazót, a Thaiturizmus Kft.-t. A cég együttműködött a hatósággal, és gyorsan lépett – saját hatáskörben elindította a problémás olaj visszahívását. A veszélyes tételt begyűjtik a vásárlóktól, sőt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság még azt is nyomon követi, hogy a végén tényleg megsemmisítsék vagy elszállítsák.
A visszahívott termék adatai:
1. Termék megnevezése: Szezámolaj
2. Márka: Golden Lion
3. Kiszerelés: 12x1 l
4. MMI: 11/12/2027
5. Tételszám: 20242529_004
6. Gyártó: Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína)
7. Importőr: Asian Food Group B.V. (Hollandia)
8. Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom
Vesekárosodás, daganatok: miért veszélyes az aromás szénhidrogének jelenléte?
Az 3-MCPD (3-monoklór-1,2-propándiol): főként növényi olajok finomítása során keletkező vegyület, amely előfordulhat szószokban, pékárukban és más feldolgozott élelmiszerekben is. Hosszú távon vesekárosodást okozhat, és rákkeltő hatású lehet.
Glicidil-észterek: a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.
