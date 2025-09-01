1 órája
Természeti katasztrófa közelít Ausztriában, hetek lehetnek hátra
Természeti csapás közelít Ausztriában, figyelmeztetnek a szakértők.
Természeti katasztrófa: „Két-négy hét, és eltűnik az egybefüggő jég és hótakaró”
Forrás: vol.at
A klímaváltozás, a kevés hó és a magas nyári hőmérséklet következtében veszélybe került a felső-ausztriai Dachstein-hegység gleccsereinek egybefüggő jégtakarója, ezzel drasztikusan megváltozhat Ausztria kedvelt turistalátványossága is. A szakértők szerint természeti katasztrófa közelít, néhány héten belül elválhat egymástól Hallstätter- és a Schladminger-gleccser, mivel a hőség miatt teljesen eltűnik az azokat összekötő eddig egybefüggő hó és jégtakaró - írja cikkében a vol.at.
A portál szerint hétfőn 14 Celsius-fokot mértek a Hunerkogel hegyi állomásnál. A beszámolók szerint az idei gyors hóolvadás is felgyorsította a két gleccser szétválását, amelyet a kutatók az előzetes jóslatok alapján csak későbbre vártak. A Szövetségi Mérésügyi és Térképészeti Hivatal térképei még mindig egy 400 méter széles jégmezőt mutatnak a két gleccser között, ám ennek mérete elmúlt időszakban jelentősen csökkent.
Természeti katasztrófa: „Két-négy hét, és eltűnik az egybefüggő jég és hótakaró”
Figyelmeztetnek a szakértők, természeti katasztrófa közelít Ausztriában, pár héten belül kettéválhat a népszerű ausztriai turistalátványosság. A cikk szerint a Kleiner Gjaidstein és a Hunerkogel közötti Gjaidstein-nyeregben mára mindössze egy hét méter széles hósáv maradt, ez nagyjából 2-4 hét leforgása alatt teljesen el is tűnhet – becsülte Alexander Seebacher, a Dachstein-gleccservasút üzemeltetési vezetője.
– Tavaly ilyenkor még 30 méter széles és két méterrel magasabb hótakaró volt itt - mondta. A szakértők szerint a legnagyobb probléma, hogy idén is kevés hó hullott a hegyekben.
- Idén mindössze két méter esett, míg általában nyolc-tíz szokott - derült ki a tájékoztatásból. Korábban ez a hó védte a gleccsert, de mivel kevés hullott, korábban is olvad, mint szokott. A felszínre került sziklák pedig hőtárolóként működve tovább gyorsítják az olvadást. A két gleccser közötti kapcsolat úgy néz ki, 3500 év után megszűnik. A gleccserek népszerű túraútvonalnak számítottak, az itt húzódó útvonal összekötötte a Hunerkogelt, a Seethaler-menedékházat és a Hoher Dachstein-t (2 995 m).
Infrastruktúra előtt is kihívások
A gyors olvadás a 2019 januárjában megnyílt Seethaler-menedékház üzemeltetőinek is kihívást jelent. A bérleti jogot 2024 végén nyerék el újra. A modern látogatóközpont épülete az egykori, ma már használhatatlaná vált korábbi mellett áll, utóbbi az olvadás miatt instabillá és veszélyessé vált.
Az emúlt két évtized melegedő nyarai, az alacsony téli hómennyiség és a heves esők miatt már korábban is óvintézkedésekre volt szükség, hogy csökkentsék az olvadás mértékét. 2007-ben már megpróbálták fehér takaróponyvákkal fedni a gleccserek közötti részt. Georg Bliem 2021-ben azt mondta: „Hét-tíz éve lehet még hátra. Ezen túl nem mernék jósolni.” Most pedig úgy fogalmazott: „Ilyen gyors változásra mi sem számítottunk.”
Eltűnhet egy ikonikus tavaszi sítúra is
A gleccserek visszahúzódásával eltűnhet egy kedvelt tavaszi sítúra is, amelyet sokan választottak, amikor Dachsteinbe utaztak. Az olvadás ellenére a Dachstein továbbra is Ausztria egyik legnépszerűbb turistalátványossága.