Természeti katasztrófa közelít Ausztriában, hetek lehetnek hátra

A klímaváltozás, a kevés hó és a magas nyári hőmérséklet következtében veszélybe került a felső-ausztriai Dachstein-hegység gleccsereinek egybefüggő jégtakarója, ezzel drasztikusan megváltozhat Ausztria kedvelt turistalátványossága is. A szakértők szerint természeti katasztrófa közelít, néhány héten belül elválhat egymástól Hallstätter- és a Schladminger-gleccser, mivel a hőség miatt teljesen eltűnik az azokat összekötő eddig egybefüggő hó és jégtakaró - írja cikkében a vol.at.

Természeti katasztrófa: „Két-négy hét, és eltűnik az egybefüggő jég és hótakaró”

A portál szerint hétfőn 14 Celsius-fokot mértek a Hunerkogel hegyi állomásnál. A beszámolók szerint az idei gyors hóolvadás is felgyorsította a két gleccser szétválását, amelyet a kutatók az előzetes jóslatok alapján csak későbbre vártak. A Szövetségi Mérésügyi és Térképészeti Hivatal térképei még mindig egy 400 méter széles jégmezőt mutatnak a két gleccser között, ám ennek mérete elmúlt időszakban jelentősen csökkent.

Figyelmeztetnek a szakértők, természeti katasztrófa közelít Ausztriában, pár héten belül kettéválhat a népszerű ausztriai turistalátványosság. A cikk szerint a Kleiner Gjaidstein és a Hunerkogel közötti Gjaidstein-nyeregben mára mindössze egy hét méter széles hósáv maradt, ez nagyjából 2-4 hét leforgása alatt teljesen el is tűnhet – becsülte Alexander Seebacher, a Dachstein-gleccservasút üzemeltetési vezetője.

– Tavaly ilyenkor még 30 méter széles és két méterrel magasabb hótakaró volt itt - mondta. A szakértők szerint a legnagyobb probléma, hogy idén is kevés hó hullott a hegyekben.

- Idén mindössze két méter esett, míg általában nyolc-tíz szokott - derült ki a tájékoztatásból. Korábban ez a hó védte a gleccsert, de mivel kevés hullott, korábban is olvad, mint szokott. A felszínre került sziklák pedig hőtárolóként működve tovább gyorsítják az olvadást. A két gleccser közötti kapcsolat úgy néz ki, 3500 év után megszűnik. A gleccserek népszerű túraútvonalnak számítottak, az itt húzódó útvonal összekötötte a Hunerkogelt, a Seethaler-menedékházat és a Hoher Dachstein-t (2 995 m).