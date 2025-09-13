Húsz éve majdnem kiöntött, most meg elfogy a víz a Marcalból – videó

A Marcal folyó strapabíró. A 2010-ben történt ajkai gátszakadás után a vörösiszap ár a Torna-patakon Karakónál érte el a Marcal folyót. A természeti katasztrófa utáni időszakot az élővilág néhány éven belül kiheverte, visszatértek a halak, illetve a növények a folyóba. 15 évvel ezelőtt a merseváti Tőzeg tavat sikerült megvédeni a pusztító áradástól. Napjainkban azonban az alacsony vízállás okozhat gondot. Ennek első jelei már látszanak.

Természeti katasztrófa? Ilyen alacsony a Marcal vízállása Mersevátnál - mutatja Csillag Albert polgármester

Fotó: Horváth László

- Tragédia, ami az utóbbi években a Marcalon történik, hetek óta alacsony a vízállás - kezdte Csillag Albert Mersevát polgármestere. – A minap lementem a folyópartra. A híd előtt van egy kőgát, korábban mindig felette folyt le a víz, most pedig olyan kevés van a mederben, hogy éppen csak csordogál. A vízben vannak halak, a part mentén madarak, hódok. Mi lesz velük? Korábban is alacsony vízállás, de azok mintha nem tartottak volna ilyen hosszan. A napokban esett némi csapadék, de a tíz milliméter eső kevés.

A faluvezető egy másik gondot is említ. A folyó felsőbb szakaszán, de még Merseváton található a Tőzeg tó. Most olyan helyzet állt elő, hogy a víz nem a folyóból folyik a tóba, hanem éppen fordítva.

Érződik a Marcal vízelszívó hatása.

Talán, a tó feletti részen egy kőgát kialakítása lenne megoldás. Ennek hatására a felduzzasztott víz ismét a tavat táplálná, megemelkedne a vízszint.

Természeti katasztrófa: a folyó kiheverte a vörösiszap pusztítását

A Marcal Sümegprágánál ered, a Torna patak Karakónál torkollik bele, majd a folyó a Rábával a Győr-Moson-Sopron vármegyei Gyirmótnál egyesül.

A 2005 augusztusában a 259 centiméteres vízállás volt a valaha hivatalosan mért legnagyobb vízállás a Marcal Merseváti szelvényben. A mostani 19 centiméteres kisvizes vízszint megfelel a jelenlegi aszályos helyzetnek. A valaha hivatalosan mért legkisebb vízszint a Merseváti mércén 5 centiméter, melyet 2012. szeptember 11-én regisztráltak.

- A Marcal vízállását a vízgyűjtő területen lehullott csapadékmennyiség, a vízfolyás menti szennyvíztelepek által kibocsátott tisztított szennyvíz, valamint a helyenként engedélyezett vízkivétel befolyásolja – tudtuk meg Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójának állásfoglalásából. - A vízjárása az év során ingadozó, nem nevezhető rendkívülinek. Szélsőségek között változik a hidro-meteorológiai helyzetnek megfelelően. A vízfolyásaink mentén az utóbbi években egyre gyakoribbak a kisvizes állapotok, amelyek legfőbb oka a sok éves csapadékhiány, illetve a csapadék egyenlőtlen területi és időbeli eloszlása. A mostani kisvíz idején a növény és állatvilágot érintő veszélyről nincs tudomásunk.