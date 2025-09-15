szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átverés

19 perce

Tiltott gyógyhatást sugallnak ezek az étrendkiegészítők

Címkék#vizsgálat#étrend-kiegészítő#GVH

A Gazdasági Versenyhivatal három céggel szemben indított eljárást, mert gyanúja szerint megtévesztő reklámokkal árulnak termékeket. A vizsgálat középpontjában élelmiszer- és étrendkiegészítő áll.

Vaol.hu
Tiltott gyógyhatást sugallnak ezek az étrendkiegészítők

Több étrendkiegészítő reklámját is megtévesztőnek találta a hivatal,

Forrás: IIllusztráció/Freepik

A Gazdasági- és Versenyhivatal (GVH) közölte: három versenyfelügyeleti eljárást indított élelmiszereket és étrendkiegészítőket forgalmazó cégekkel szemben. A hatóság szerint ezek a vállalkozások olyan állításokkal hirdették termékeiket, amelyek megalapozatlanok, vagy tiltott gyógyhatást sugalltak.

Több étrendkiegészítő reklámját is megtévesztőnek találta a hivatal,
Több étrendkiegészítő reklámját is megtévesztőnek találta a hivatal,
Forrás: IIllusztráció/Freepik

Étrendkiegészítő cégeket vizsgált a versenyhivatal

A vizsgálat a BGB Interherb Élelmiszer Kereskedelmi Kft.-t, a Swan Med Hungary Kft.-t és a szlovén Nutrisslim d.o.o.-t érinti. A GVH gyanúja szerint a cégek reklámjaikban a termékek egészségre gyakorolt hatásait alaptalanul emelték ki, sőt, egyes esetekben betegségek megelőzésére vagy kezelésére utaltak velük.

A BGB Interherb és a Swan Med termékeit egészségügyi szakemberek ajánlására hivatkozva is népszerűsítette, ami szintén szabálytalan lehet. A Swan Med ráadásul olyan állításokat tett, amelyekkel azt sugallhatta, hogy a változatos étrend sem elegendő, és csak a készítményei biztosítják a szükséges tápanyagokat.

A Nutrisslim jogsértően tüntethette fel az Európai Unió ökológiai logóját, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelét, valamint kizárólag pozitív fogyasztói véleményeket jelenített meg, ami szintén megtéveszthette a vásárlókat.

A GVH hangsúlyozza: az élelmiszerekkel és étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos állításokat szigorú európai szabályok rögzítik. Gyógyhatást ezeknek a termékeknek nem szabad tulajdonítani, és csak bizonyított, engedélyezett egészségre vonatkozó állításokat lehet alkalmazni.

A versenyhivatal kiemelte: az eljárások megindítása nem jelenti automatikusan, hogy a cégek jogsértést követtek el. A vizsgálat célja a tények tisztázása, az ügyintézési határidő pedig három hónap, amely szükség esetén kétszer is meghosszabbítható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu