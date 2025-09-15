Tiltott gyógyhatást sugallnak ezek az étrendkiegészítők

A Gazdasági- és Versenyhivatal (GVH) közölte: három versenyfelügyeleti eljárást indított élelmiszereket és étrendkiegészítőket forgalmazó cégekkel szemben. A hatóság szerint ezek a vállalkozások olyan állításokkal hirdették termékeiket, amelyek megalapozatlanok, vagy tiltott gyógyhatást sugalltak.

Több étrendkiegészítő reklámját is megtévesztőnek találta a hivatal,

Forrás: IIllusztráció/Freepik

Étrendkiegészítő cégeket vizsgált a versenyhivatal

A vizsgálat a BGB Interherb Élelmiszer Kereskedelmi Kft.-t, a Swan Med Hungary Kft.-t és a szlovén Nutrisslim d.o.o.-t érinti. A GVH gyanúja szerint a cégek reklámjaikban a termékek egészségre gyakorolt hatásait alaptalanul emelték ki, sőt, egyes esetekben betegségek megelőzésére vagy kezelésére utaltak velük.

A BGB Interherb és a Swan Med termékeit egészségügyi szakemberek ajánlására hivatkozva is népszerűsítette, ami szintén szabálytalan lehet. A Swan Med ráadásul olyan állításokat tett, amelyekkel azt sugallhatta, hogy a változatos étrend sem elegendő, és csak a készítményei biztosítják a szükséges tápanyagokat.

A Nutrisslim jogsértően tüntethette fel az Európai Unió ökológiai logóját, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelét, valamint kizárólag pozitív fogyasztói véleményeket jelenített meg, ami szintén megtéveszthette a vásárlókat.

A GVH hangsúlyozza: az élelmiszerekkel és étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos állításokat szigorú európai szabályok rögzítik. Gyógyhatást ezeknek a termékeknek nem szabad tulajdonítani, és csak bizonyított, engedélyezett egészségre vonatkozó állításokat lehet alkalmazni.

A versenyhivatal kiemelte: az eljárások megindítása nem jelenti automatikusan, hogy a cégek jogsértést követtek el. A vizsgálat célja a tények tisztázása, az ügyintézési határidő pedig három hónap, amely szükség esetén kétszer is meghosszabbítható.