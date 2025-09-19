szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Brutális

58 perce

Sokkoló! Tinédzserek vertek halálra egy férfit a szupermarket előtt

Címkék#Aranyosmarót#gyerekbanda#rendőrség

Meghalt a kórházban az a 39 éves férfi, akit tinédzserek vertek meg brutálisan. A férfi, a barátnőjét védte, mert a 15 év körüli csapat tagjai illetlen beszólásokkal szidalmazták.

Vaol.hu

A tragikus eset múlt szombaton történt Aranyosmaróton. Egy férfi barátnőjével vásárolt a szupermarketben, amikor egy fiatalokból álló társaság illetlen megjegyzéseket tett a nőre. A férfi nem hagyta szó nélkül a sértéseket, mire a tinédzserek körbevették és ütni kezdték. A 39 éves férfi tegnap belehalt a sérüléseibe.

tinédzserek
Tinédzserek vertek halálra egy férfit
Fotó: springtime78

Tinédzserek vertek halálra egy férfit

A verekedés úgy kezdődött, hogy a négy fiú közül kettő rátámadt a férfira. Súlyos fej- és lábsérülésekkel szállították kórházba, ahol néhány napig küzdött az életéért, ám végül belehalt sérüléseibe.

A Parameter információi szerint mindössze 15 év körüli fiatalokról van szó. Több helyi lakos is jelezte, hogy a városban garázdálkodó gyerekbanda már korábban is problémát okozott, nem ez az első támadás. A rendőrség garázdaság és testi sértés miatt indított eljárást, az elkövetők azonosítása jelenleg is zajlik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu