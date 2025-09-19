Sokkoló! Tinédzserek vertek halálra egy férfit a szupermarket előtt

A tragikus eset múlt szombaton történt Aranyosmaróton. Egy férfi barátnőjével vásárolt a szupermarketben, amikor egy fiatalokból álló társaság illetlen megjegyzéseket tett a nőre. A férfi nem hagyta szó nélkül a sértéseket, mire a tinédzserek körbevették és ütni kezdték. A 39 éves férfi tegnap belehalt a sérüléseibe.

Tinédzserek vertek halálra egy férfit

A verekedés úgy kezdődött, hogy a négy fiú közül kettő rátámadt a férfira. Súlyos fej- és lábsérülésekkel szállították kórházba, ahol néhány napig küzdött az életéért, ám végül belehalt sérüléseibe.

A Parameter információi szerint mindössze 15 év körüli fiatalokról van szó. Több helyi lakos is jelezte, hogy a városban garázdálkodó gyerekbanda már korábban is problémát okozott, nem ez az első támadás. A rendőrség garázdaság és testi sértés miatt indított eljárást, az elkövetők azonosítása jelenleg is zajlik.