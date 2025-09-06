szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tervezett elvonás

36 perce

Tisza-adó: a kereskedelemben dolgozók sem örülhetnének!

Címkék#Tisza-adó#kereskedelem#Magyar Péter

A Tisza adótervezetével négy év alatt, közel 700 ezer forintot bukna mindenki, aki a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban dolgozik.

Vaol.hu

Magyarországon 2011. január 1-je óta egykulcsos személyi jövedelemadó (szja) rendszer van érvényben, amit előbb 16, majd 2016-tól 15 százalékban határoztak meg. Egy kiszivárgott tervezet szerint, a Tisza progresszív adózást vezetne be, amivel a következőképpen alakulnának az adóterhek: évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adó, 5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos, 15 millió forint felett pedig már 33 százalékos adókulcs vonatkozna a keresetekre.

Tisza-adó: Magyar Péter szombathelyi fórumán nem esett szó a tervezett új adókról
Tisza-adó: Magyar Péter szombathelyi fórumán nem esett szó a tervezett új adókról Fotó: VN-archív

Tisza-adó: négy év alatt 675.149 forinttal több lenne a fizetnivaló

A kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban a júniusi bruttó átlagkereset 617.604 forint volt a KSH szerint, ez jelenleg havi 92.641 forintos szja kötelezettséggel jár, amennyiben a Tisza háromkulcsos adórendszere lépne életbe, havi 106.706 forint szja-t kellene fizetni az ágazat szereplőinek, ami egy év alatt: 168.787, míg négy éves távlatban: 675.149 forintos többletköltséget jelentene, vagyis egyhavi keresetüknek búcsút is mondhatnának.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu