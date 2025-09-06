Tisza-adó: a kereskedelemben dolgozók sem örülhetnének!

Magyarországon 2011. január 1-je óta egykulcsos személyi jövedelemadó (szja) rendszer van érvényben, amit előbb 16, majd 2016-tól 15 százalékban határoztak meg. Egy kiszivárgott tervezet szerint, a Tisza progresszív adózást vezetne be, amivel a következőképpen alakulnának az adóterhek: évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adó, 5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos, 15 millió forint felett pedig már 33 százalékos adókulcs vonatkozna a keresetekre.

Tisza-adó: Magyar Péter szombathelyi fórumán nem esett szó a tervezett új adókról Fotó: VN-archív

Tisza-adó: négy év alatt 675.149 forinttal több lenne a fizetnivaló

A kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban a júniusi bruttó átlagkereset 617.604 forint volt a KSH szerint, ez jelenleg havi 92.641 forintos szja kötelezettséggel jár, amennyiben a Tisza háromkulcsos adórendszere lépne életbe, havi 106.706 forint szja-t kellene fizetni az ágazat szereplőinek, ami egy év alatt: 168.787, míg négy éves távlatban: 675.149 forintos többletköltséget jelentene, vagyis egyhavi keresetüknek búcsút is mondhatnának.