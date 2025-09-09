szeptember 9., kedd

Tisza-adó: a magyarok többsége szerint a Tisza adóemelésre készül

Címkék#Tisza-adó#Vasi Patrióta#Alapjogokért Központ#Magyarország#Magyar Péter

A magyar választók többsége szerint a Tisza Párt valójában adóemelésekre és a családtámogatások eltörlésére készül. A Tisza-adó.

Vaol.hu

"Magyarország nem dől be a TISZA párt álságos hazugságainak! 63 % szerint Magyar Péter és társai emelnék az adókat, megszüntetnék a családtámogatási rendszert, miközben hamis ígéretekkel tévesztik meg a magyarokat. Ez a politika veszélyt jelent hazánk jövőjére! Nincs helye a képmutatásnak, harcolnunk kell a családokért és Magyarországért!" - hívja fel a figyelmet a Vasi Patrióta. A Tisza-adóról többször megkérdeztük mi is az utca emberét, cikkünket itt és itt olvashatja. 

Tisza-adó
Tisza-adó: a megkérdezettek 63 százaléka számít rá, ha Tisza-kormány lesz. 
Fotó: Alapjogokért Központ

Tisza-adó: családtámogatás helyett többkulcsos adó

A kutatás eredményei világosan mutatják: a magyar választók nagy többsége átlát a Tisza Párt ígéretein, és nem kér a Tisza-adó politikájából. 

A kutatás kapcsán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutatóintézet vezetője ezt írta a közösségi oldalán:

"A magyarok is megelégelték már, hogy Magyar Péter a legszemtelenebb hazugságokkal próbálja palira venni őket:

az Alapjogokért Központ friss kutatása szerint a felnőtt lakosság 63%-a biztos abban, hogy egy Tisza-kormány adóemeléssel kezdene.

Nem véletlen, hogy országjárása érdektelenségbe fulladt. Mára világossá vált: ő nem a magyarokért dolgozik, hanem a brüsszeli elitet hazai szócsöve.  És lehet, hogy ők elhallgatnák a terveiket, de pontosan tudjuk, hogy mit követelnek tőlük gazdáik, hiszen mindenhol ugyanaz a forgatókönyv: Ukrajna uniós felvétele, a migráció támogatása, a woke-őrület beengedése – és mindezt a magyarok pénzéből finanszíroznák".

 

 

 

 

 

 

 

 

