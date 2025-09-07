szeptember 7., vasárnap

Kalkulátorral is bizonyítják a veszélyt

2 órája

„Átver a Tisza” – Kötcsén kezdődött a kampány az adótervek ellen

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányvideóval indult el Kötcsén, amelyben a Tisza-adó igazi következményeire figyelmeztetnek. A mozgalom szerint a párt elhallgatja a valóságot.

Kötcsén indította kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, amelynek fő üzenete: a Tisza-adó átverés. A szervezet szerint Magyar Péterék megtévesztik a választókat, amikor a többkulcsos adórendszert „igazságosabbnak” állítják be.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint a Tisza-adó a dolgozókat is sújtaná. Kötcsén videóval indították a kampányt.

A kampányvideóban Tarr Zoltán korábbi kijelentését is idézik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Ez a mondat a mozgalom szerint leleplezi a Tisza valódi gondolkodását.

A tisza-ado.hu oldalon kalkulátorral mindenki kiszámolhatja, mennyivel nőnének a terhei. A mozgalom célja, hogy minden választó tisztában legyen a következményekkel, és ne dőljön be az ígéreteknek.

Kötcse a politikai küzdelem központjába került, ahol elindult az adótervek leleplezése.

Forrás: Magyar Nemzet

