„Átver a Tisza” – Kötcsén kezdődött a kampány az adótervek ellen

Kötcsén indította kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, amelynek fő üzenete: a Tisza-adó átverés. A szervezet szerint Magyar Péterék megtévesztik a választókat, amikor a többkulcsos adórendszert „igazságosabbnak” állítják be.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint a Tisza-adó a dolgozókat is sújtaná. Kötcsén videóval indították a kampányt.

A kampányvideóban Tarr Zoltán korábbi kijelentését is idézik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Ez a mondat a mozgalom szerint leleplezi a Tisza valódi gondolkodását.

A tisza-ado.hu oldalon kalkulátorral mindenki kiszámolhatja, mennyivel nőnének a terhei. A mozgalom célja, hogy minden választó tisztában legyen a következményekkel, és ne dőljön be az ígéreteknek.

Kötcse a politikai küzdelem központjába került, ahol elindult az adótervek leleplezése.

Forrás: Magyar Nemzet