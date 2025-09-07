2 órája
„Átver a Tisza” – Kötcsén kezdődött a kampány az adótervek ellen
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányvideóval indult el Kötcsén, amelyben a Tisza-adó igazi következményeire figyelmeztetnek. A mozgalom szerint a párt elhallgatja a valóságot.
Kötcsén indította kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, amelynek fő üzenete: a Tisza-adó átverés. A szervezet szerint Magyar Péterék megtévesztik a választókat, amikor a többkulcsos adórendszert „igazságosabbnak” állítják be.
A kampányvideóban Tarr Zoltán korábbi kijelentését is idézik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Ez a mondat a mozgalom szerint leleplezi a Tisza valódi gondolkodását.
A tisza-ado.hu oldalon kalkulátorral mindenki kiszámolhatja, mennyivel nőnének a terhei. A mozgalom célja, hogy minden választó tisztában legyen a következményekkel, és ne dőljön be az ígéreteknek.
Kötcse a politikai küzdelem központjába került, ahol elindult az adótervek leleplezése.