Tisza-adó: az adminisztrátorok fizetése is veszélyben

Címkék#kalkulátor#havonta#Magyar Péterék#Tisza-adó#adminisztrátor#javaslat#veszély#KSH

Hatalmas terhet róna a vasi munkavállalókra a Tisza-adó. Ezúttal kiszámoltuk, mennyivel keresnének kevesebbet az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységet végzők a Tisza-adó hatására.

Korábban beszámoltunk róla, egy kiszivárgott dokumentum szerint, ha Magyar Péterék kerülnek hatalomra, háromkulcsos adót vezetnének be. A Tisza-adó szerint ötmillió forintos jövedelemig maradna a jelenlegi 15 százalék, az 5-15 millió forint közötti rész 22, a 15 millió forint fölötti részt pedig 33 százalékos SZJA terhelné.  A közepes adókulcs már a bruttó átlagkeresetet is érintené.   

A Tisza-adó az adminisztrátorok fizetését is csökkentené
A Tisza-adó az adminisztrátorok fizetését is csökkentené
Fotó: Shutterstock

 

Így érintené a Tisza-adó az adminisztrátorokat  

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a vasi adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységben dolgozók havonta nettó 345 ezer 91 forintot keresnek, ez bruttó 496 ezer 706 forintos bért jelent.  

Ezt jelenleg  évente 894 ezer 72  forint SZJA terheli. A Tisza Párt javaslata szerint azonban ez az összeg 961 ezer 308 forintra rúgna.  

A Tisza-adó miatt a vasi adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységben dolgozók évente 67 ezer 233 forinttal keresnének kevesebbet.  

 A Tisza-adó kalkulátorral bárki kiszámolhatja, hogyan változna a nettó bére a háromkulcsos progresszív adórendszerrel.  

 

 

 

