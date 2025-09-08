Az ipari dolgozók is nagyot buknának a Tisza kiszivárgott adópolitikájával

"Orbán Viktor miniszterelnök nemzeti konzultációt indít a Tisza adóemelési terveiről. Magyarország szuverenitása és gazdasági stabilitása érdekében határozott lépésekkel védjük meg családjainkat és nemzetünket! Együtt építjük a digitális jövőt, erősítve hazánk pozícióját Európában!" - tette közzé a Vasi Patrióta Facebook-oldal a hétvégén. Arról lapunk is beszámolt. A Tisza-adó kalkulátorral bárki kiszámolhatja, mennyivel változna a nettó fizetése hármokulcsos progresszív adórendszer bevezetésével.

Magyar Péter a szombathelyi fórumon nem beszélt a Tisza-adóról

Fotó: VN

Tisza-adó: az iparban dolgozókat is sújtaná

A KSH közlése szerint Vas vármegyében az első negyedévben az iparban dolgozók bruttó átlagbére 694 ezer 166 forint volt, ami után jelenleg havonta 104 ezer 125 forint SZJA-t fizetnek be.

Tisza-adóval ez a havi adóteher 123 ezer 550 forintra emelkedne, éves szinten 233 ezer 99 forinttal többet kellene befizetniük az államkasszába. Négy év alatt pedig 932 ezer 398 forintot kellene pluszban fizetniük, ha háromkulcsos, progresszív adózás lenne hazánkban.

A Tisza-adó szinte valamennyi ágazatot érintené: a családoktól több százezer forintot vennének el a Tisza Párttól kiszivárgott tervezet szerint.