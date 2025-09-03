szeptember 3., szerda

Progresszív szja

Bírók bérrendezését teljesen elvinné a Tisza adó

A Tisza Párt adóterve nemcsak a bírókat, hanem a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan. A számítások szerint a bérrendezés hatását teljesen lenullázná a 33 százalékos szja.

A Világgazdaság cikke szerint a Tisza Párt háromsávos szja-t vezetne be: 416 ezer forintig 15, 1,25 millió forintig 22, efelett 33 százalékos kulccsal. Ez a legtöbb dolgozót érintené. A bírói fizetések a kormány bérrendezése révén 2027-re elérnék a bruttó 2,25 milliót, ami jelenleg 1,5 millió nettót jelentene. A Tisza-féle rendszerben ez viszont csak 1,26 millió lenne. Ez havonta 238 ezer, évente közel 3 millió forint mínusz.

Bírók fizetése: hárommilliós mínusz évente a progresszív szja miatt
A bírók fizetése is csökkenne

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a katonák is veszítenének, a legénység illetménye 476 ezer forinttal csökkenne évente. Mint mondta, a kormány célja, hogy megvédje a katonák keresetét.

Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója úgy véli, a többkulcsos adózás a bérek lassabb növekedéséhez és a foglalkoztatás visszaeséséhez vezetne. Bár a Tisza Párt tagadja a dokumentum valódiságát, a szakértők figyelmeztetnek a veszélyekre.

 

