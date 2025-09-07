szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Tisza-adó: ekkora összeget venne el az építőipari dolgozóktól Vasban

Címkék#Tisza-adó#Magyar Péter#építőipar

Komoly terhet róna az építőipari munkavállalókra a Tisza Párttól kiszivárgott adópolitikai javaslat. A Tisza-adó néven emlegetett tervezet jelentősen csökkentené a nettó kereseteket Vasban is.

Nem kis összeget porszívózna ki az építőipari dolgozók zsebéből a Tisza-adó – írta meg elsőként a feol.hu. A Tisza Párt által tervezett progresszív adópolitika nemcsak a nagyvállalati szférát, hanem a fizikai munkából élőket is érzékenyen érintené. Erre erősít rá egy nemrégiban nyilvánosságra került belső dokumentum.

Az építőiparban dolgozókat is jelentősen megsarcolná a Tisza-adó
Forrás: Illusztráció/Freepik

A kiszivárgott tervezet szerint Magyar Péter mozgalma kormányra kerülve megszüntetné az egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette többsávos rendszert vezetne be. Az elképzelés alapján évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos kulcs, 5 és 15 millió között 22 százalékot, 15 millió fölött pedig már 33 százalékot kellene befizetni. Ez a modell különösen a középosztályt és a családokat sújtaná, de az építőiparban dolgozók sem maradnának ki a szigorításból.

Ekkora összeget venne ki az építőipari munkavállalók zsebéből a Tisza-adó

A KSH adatai szerint Vas vármegyében az építőiparban 2025 első negyedévében az átlagos havi bruttó bér 491 ezer 56 forint. Ez most 73 658 forintos adót jelent, a Tisza-adó azonban 78 866 forintra emelné a levonást. 

Így a munkavállaló évente 62 487 forinttal fizetne többet, ami egy négyéves ciklus alatt már 249 ezer 948 forint mínuszt eredményezne.

Százezres mínusz a vasi dolgozóknak

Korábban megírtuk: a tiszaado.hu oldalon megnéztük, amennyiben a munkavállaló havi bruttó bére 450 ezer forint, azt jelenleg 67 500 forint személyi jövedelemadó terheli. A Tisza Párttól kiszivárgott tervezet, a háromkulcsos progresszív adózás alapján e jövedelem után is már többet, 69 ezer 833 forintot kellene személyi jövedelemadóként befizetnie. Vas vármegyében a havi bruttó átlagkereset 619 ezer 866 forint a KSH legújabb, első félévre vonatkozó jelentése szerint. Azután most 92 ezer 980 forint szja-t fizetnek az adózók, a Tisza Párttól kiszivárgott javaslat szerint ez az adóteher 107 ezer 204 forintra emelkedne. Éves szinten 170 ezer 687 forinttal maradna kevesebb a munkavállalónál, 4 év alatt pedig 682 ezer 750 forinttal karcsúsodna pénztárcája.

A helyzet tehát egyértelmű: a Tisza-adó bevezetése az építőipari munkavállalókat is jelentősen sújtaná, és nemcsak a családi kasszát, hanem az egész ágazat jövedelmi helyzetét megingatná.

 

Az utca embere így vélekedik a Tisza-adó bevezetéséről:

 

