29 perce
Tisza-adó: ennyivel csökkennének a feldolgozóipari fizetések Vasban
A progresszív adózás a vasi feldolgozóiparban dolgozók számára is pluszterhekkel járna. Kiszámoltuk, mennyivel keresnének kevesebbet az érintettek a Tisza-adó hatására.
Fotó: © Cseh Gábor
Egy átlagfizetés után havi 20 ezer forinttal kevesebb maradna, éves szinten pedig mínusz 242 ezer forintot jelentene a Tisza-adó - hívta fel a figyelmet V. Németh Zsolt, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője közösségi oldalán.
Egy kiszivárgott dokumentum szerint, ha Magyar Péterék kerülnek hatalomra, ötmillió forintos jövedelemig maradna a jelenlegi 15 százalék, az 5-15 millió forint közötti rész 22, a 15 millió forint fölötti részt pedig 33 százalékos SZJA terhelné. A közepes adókulcs már a bruttó átlagkeresetet is érintené.
Így hatna a Tisza-adó a feldolgozóipar dolgozóira
Korábban kiszámoltuk, ez hatalmas terhet róna a vasi pedagógusokra és az egészségügyben dolgozókra is. Most kiszámoltuk, miként érintené a Tisza-adó a vármegyében domináns feldolgozóipar alkalmazottjait.
Tisza-adó: az oktatási szférában ugyancsak súlyos következmények - megkurtított fizetések Vasban is
A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a vasi feldolgozóiparban 477 507 forint a nettó átlagkereset, ez 697 014 forintos bruttó bért jelent.
A vasi feldolgozóiparban dolgozók most 104 552 forint szja-t fizetnek. A Tisza új javaslata szerint ez havonta: 124 176 forintra emelkedne. Így éves szinten 235 492 forinttal, havonta pedig 19 624 forinttal keresnének kevesebbet.