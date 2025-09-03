Tisza-adó: ennyivel csökkennének a feldolgozóipari fizetések Vasban

Egy átlagfizetés után havi 20 ezer forinttal kevesebb maradna, éves szinten pedig mínusz 242 ezer forintot jelentene a Tisza-adó - hívta fel a figyelmet V. Németh Zsolt, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője közösségi oldalán.

Tisza-adó: a feldolgozóipar sem ússza meg

Fotó: © Cseh Gábor

Egy kiszivárgott dokumentum szerint, ha Magyar Péterék kerülnek hatalomra, ötmillió forintos jövedelemig maradna a jelenlegi 15 százalék, az 5-15 millió forint közötti rész 22, a 15 millió forint fölötti részt pedig 33 százalékos SZJA terhelné. A közepes adókulcs már a bruttó átlagkeresetet is érintené.

Így hatna a Tisza-adó a feldolgozóipar dolgozóira

Korábban kiszámoltuk, ez hatalmas terhet róna a vasi pedagógusokra és az egészségügyben dolgozókra is. Most kiszámoltuk, miként érintené a Tisza-adó a vármegyében domináns feldolgozóipar alkalmazottjait.