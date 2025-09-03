szeptember 3., szerda

Jelentős különbség

Tisza-adó: ennyivel csökkennének a feldolgozóipari fizetések Vasban

A progresszív adózás a vasi feldolgozóiparban dolgozók számára is pluszterhekkel járna. Kiszámoltuk, mennyivel keresnének kevesebbet az érintettek a Tisza-adó hatására.

Tisza-adó: ennyivel csökkennének a feldolgozóipari fizetések Vasban

Fotó: © Cseh Gábor

Egy átlagfizetés után havi 20 ezer forinttal kevesebb maradna, éves szinten pedig mínusz 242 ezer forintot jelentene a Tisza-adó - hívta fel a figyelmet V. Németh Zsolt, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője közösségi oldalán.  

Tisza-adó: a feldolgozóipar sem ússza meg
Fotó: © Cseh Gábor

Egy kiszivárgott dokumentum szerint, ha Magyar Péterék kerülnek hatalomra, ötmillió forintos jövedelemig maradna a jelenlegi 15 százalék, az 5-15 millió forint közötti rész 22, a 15 millió forint fölötti részt pedig 33 százalékos SZJA terhelné.  A közepes adókulcs már a bruttó átlagkeresetet is érintené. 

Így hatna a Tisza-adó a feldolgozóipar dolgozóira  

Korábban kiszámoltuk, ez hatalmas terhet róna a vasi pedagógusokra és az egészségügyben dolgozókra is. Most kiszámoltuk, miként érintené a Tisza-adó a vármegyében domináns feldolgozóipar alkalmazottjait.  

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a vasi feldolgozóiparban 477 507 forint a nettó átlagkereset, ez 697 014 forintos bruttó bért jelent. 

A vasi feldolgozóiparban dolgozók most 104 552 forint szja-t fizetnek. A Tisza új javaslata szerint ez havonta: 124 176 forintra emelkedne. Így éves szinten 235 492 forinttal, havonta pedig 19 624 forinttal keresnének kevesebbet.  

 

 

 

 

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
