2 órája
Tisza-adó: ennyi pénzt vennének ki az emberek zsebéből
A Tisza-adók hatására hívta fel a figyelmet V. Németh Zsolt, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője közösségi oldalán.
"Hallgatnak róla, de a kulisszák mögött már titokban tervezgetik a brutális adóemelést. El akarták titkolni, mennyi pénzt vennének ki az emberek zsebéből, mert pontosan tudták: ha kiderül, ők buknak" - írta keddi Facebook-bejegyzésében V Németh Zsolt. Néhány döbbenetes példát is összegyűjtött a Tisza-adó hatásáról.
Így csökkenének a nettó fizetések a Tisza-adóval
Egy átlagfizetés után havi 20 ezer forinttal kevesebb, éves szinten mínusz 242 ezer forintot jelentene a Tisza-adó - derül ki a politikus által közzétett számsorból. Ágazatonként is megosztotta, hogy egy háromkulcsos adórendszer bevezetésével Magyarországon mennyivel csökkennének a nettó fizetések.
• Pedagógusok:
→ havi 30 000 Ft-tal kevesebb, évi 364 000 Ft mínusz
• Ápolók:
→ havi 23 000 Ft-tal kevesebb, évi 280 000 Ft mínusz
• Rendőrök:
→ havi 13 000 Ft-tal kevesebb, évi 154 000 Ft mínusz
• Katonák:
→ havi 39 000 Ft-tal kevesebb, évi 476 000 Ft mínusz
• Orvosok:
→ havi 264 000 Ft-tal kevesebb, évi 3 172 000 Ft mínusz - sorolta a példákat V. Németh Zsolt.
Ezt olvasta már?
Tisza-adó: az oktatási szférában ugyancsak súlyos következmények - megkurtított fizetések Vasban is