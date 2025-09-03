Tisza-adó: ennyi pénzt vennének ki az emberek zsebéből

"Hallgatnak róla, de a kulisszák mögött már titokban tervezgetik a brutális adóemelést. El akarták titkolni, mennyi pénzt vennének ki az emberek zsebéből, mert pontosan tudták: ha kiderül, ők buknak" - írta keddi Facebook-bejegyzésében V Németh Zsolt. Néhány döbbenetes példát is összegyűjtött a Tisza-adó hatásáról.

Tisza-adó: Magyar Péter szombathelyi fórumán sem beszélt arról, milyen Tisza-csomagot vezetnének, ha hatalomra jutnának

Így csökkenének a nettó fizetések a Tisza-adóval

Egy átlagfizetés után havi 20 ezer forinttal kevesebb, éves szinten mínusz 242 ezer forintot jelentene a Tisza-adó - derül ki a politikus által közzétett számsorból. Ágazatonként is megosztotta, hogy egy háromkulcsos adórendszer bevezetésével Magyarországon mennyivel csökkennének a nettó fizetések.

• Pedagógusok:

→ havi 30 000 Ft-tal kevesebb, évi 364 000 Ft mínusz

• Ápolók:

→ havi 23 000 Ft-tal kevesebb, évi 280 000 Ft mínusz

• Rendőrök:

→ havi 13 000 Ft-tal kevesebb, évi 154 000 Ft mínusz

• Katonák:

→ havi 39 000 Ft-tal kevesebb, évi 476 000 Ft mínusz

• Orvosok:

→ havi 264 000 Ft-tal kevesebb, évi 3 172 000 Ft mínusz - sorolta a példákat V. Németh Zsolt.

