Tisza-adó: így érintené a turizmusban dolgozók bérét

A vasi pedagógusok, az egészségügyi dolgozók, a feldolgozóiparban munkát vállalók és az adminisztratív tevékenységet végzők is jelentősen megéreznék a többkulcsos adórendszert a fizetésükön. Korábbi cikkeinkben bemutattuk, kiszámoltuk, mennyivel csökkenne a vármegyei dolgozók bére. Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) elnöke a turizmus.hu oldalon arra hívta fel a figyelmet, az egész, egyébként sem könnyű helyzetben lévő hazai turizmusra hatalmas hatással lenne a Tisza-adó.

Tisza-adó: komoly hatása leht a hazai turizmusra

Fotó: Cseh Gábor

A cikk szerint a különleges képesítést és komoly tapasztalatot igénylő, magas fizetéssel honorált munkakörökben a bérkiesés éves szinten akár milliós nagyságrendű is lehet, de az alacsonyabb bérszinteken foglalkoztatott szakemberek is százezres nagyságrendű bérelmaradásra számíthatnak évente. Egy séf esetében ez például 269 807, egy légiforgalmi irányító esetében pedig több mint 5 millió forintot jelent.

Princzinger Péter szólt arról is, a turisztikai ágazat gerincét a szállodákban, panziókban, a vendéglátó egységekben, a látogatóközpontokban, múzeumokban, a fürdőkben, a strandokon, a közlekedési vállaltoknál dolgozó 450 ezer ember jelenti. A szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 2025 júniusában 452 911 forint volt. Ennélfogva a relatíve kisebb jövedelemkiesés is érzékenyen érintené őket.