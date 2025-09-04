Tisza-adó kalkulátor: a vasi átlagbérrel próbáltuk ki

Kiszivárgott az a dokumentum, ami szerint háromkulcsos progresszív adózást vezetne be a Tisza Párt, ha hatalomra kerülne. Arról már írtunk, hogy aszerint 416 ezer forint felett már többet kellene adózni. Azt, hogy kinek mennyivel kellene többet fizetnie az államkasszába, a Tisza-adó kalkulátorral kiszámolhatjuk.

Elérhető a Tisza-adó kalkulátor, bárki kiszámolhatja mennyivel csökkenne a nettó jövedelme a háromkulcsos progresszív adózás bevezetésével

Fotó: VN

Tisza-adó kalkulátorral bárki kiszámolhatja, hogyan változna a nettó bére

A tiszaado.hu oldalon megnéztük: amennyiben a munkavállaló havi bruttó bére 450 ezer forint, azt jelenleg 67 500 forint személyi jövedelemadó terheli. A Tisza Párttól kiszivárgott tervezet, a háromkulcsos progresszív adózás alapján e jövedelem után is már többet, 69 ezer 833 forintot kellene személyi jövedelemadóként befizetnie.

Vas vármegyében a havi bruttó átlagkereset 619 ezer 866 forint a KSH legújabb, első félévre vonatkozó jelentése szerint. Azután most 92 ezer 980 forint szja-t fizetnek az adózók, a Tisza új javaslata szerint ez az adóteher 107 ezer 204 forintra emelkedne.

Éves szinten 170 ezer 687 forinttal maradna kevesebb a munkavállalónál, 4 év alatt pedig 682 ezer 750 forinttal karcsúsodna pénztárcája.

A pedagógusok átlagosan 364 ezer forinttal, az ápolók 280 ezer forinttal, a rendőrök 154 ezer forinttal, a katonák 476 ezer forinttal kevesebbet vihetnének haza éves szinten Tisza-adóval - osztotta meg a számsorról készült táblázatot közösségi oldalán dr. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön.

Ezt olvasta már?