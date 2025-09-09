32 perce
A kórházi dolgozók is rosszabbuk járnának Vasban a Tisza-adóval
Közvetlenül vagy közvetetten minden magyar családot érintene, ha a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén háromkulcsos progresszív adózást vezetne be hazánkban. A Tisza-adóval a humánegészségügyben és szociális szférában dolgozókat is megsarcolnák.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátja a Tisza Párt kötcsei rendezvényének helyszínére vezető úton 2025. szeptember 7-én
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Mint arról írtunk: a Tisza Párttól kiszivárgott, belső dokumentumok szerint háromkulcsos progresszív adózást vezetnének be Magyar Péterék, ha hatalomra kerülnének. Az Alapjogokért Központ friss kutatása szerint a felnőtt lakosság 63 %-a biztos abban, hogy egy Tisza-kormány adóemeléssel kezdene. A kutatás részleteiről itt olvashat bővebben. A Tisza-adóról többször megkérdeztük mi is az utca emberét, cikkünket itt és itt olvashatja.
Tisza-adó: a kórházi dolgozókat is megsarcolnák
A Tisza-adóval a humánegészségügy és szociális szféra munkavállalói is rosszabbul járnának.
Az ágazatban dolgozók havi bruttó átlagkeresete Vas vármegyében - a KSH jelentése szerint - 707 ezer 358 forint volt az első negyedévben. Ezután havi 106 ezer 104 forint szja-t fizettek be. A Tisza-adóval a havi szja-kötelezettségük 126 ezer 452 forintra növekedne, évente így 244 ezer 181 forintot kellene pluszban befizetniük az államkasszába. Négy év alatt 976 ezer 723 forinttal karcsúsodna pénztárcájuk.
Európában az egyik legalacsonyabb SZJA hazánkban van - a Tisza-adóval az is veszélybe kerülne
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátautón hirdeti: "Átver a Tisza"
Magyar Péterék eltitkolnák adóterveiket a választók elől. Ezért indítottuk el a kampányt, hogy mindenkihez eljussanak Magyar Péterék többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos tervei és Tarr Zoltán szavai, miszerint: "választást kell nyerni és utána mindent lehet" - közölte a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) vasárnap a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, amelyet Kötcséről küldött fotókkal is illusztrált: a két plakátautón "Átver a Tisza" felirat olvasható.
A bejegyzésben azt írták, a Tisza "brutális adóemelést tervez", 22 és 33 százalékos személyijövedelem-adót vezetnének be, ezzel már azokat is komoly adótöbblet sújtaná, akik jóval az átlag alatt keresnek. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke bevallotta, hogy el akarják titkolni az intézkedéseket. Azt mondta: "nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk" - emlékeztettek.
A Tisza-adó kalkulátorral bárki kiszámolhatja, hogyan változna a nettó bére a háromkulcsos progresszív adózás bevezetésével.
