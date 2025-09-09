A kórházi dolgozók is rosszabbuk járnának Vasban a Tisza-adóval

Mint arról írtunk: a Tisza Párttól kiszivárgott, belső dokumentumok szerint háromkulcsos progresszív adózást vezetnének be Magyar Péterék, ha hatalomra kerülnének. Az Alapjogokért Központ friss kutatása szerint a felnőtt lakosság 63 %-a biztos abban, hogy egy Tisza-kormány adóemeléssel kezdene. A kutatás részleteiről itt olvashat bővebben. A Tisza-adóról többször megkérdeztük mi is az utca emberét, cikkünket itt és itt olvashatja.

Tisza-adó: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátja a Tisza Párt kötcsei rendezvényének helyszínére vezető úton 2025. szeptember 7-én

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Tisza-adó: a kórházi dolgozókat is megsarcolnák

A Tisza-adóval a humánegészségügy és szociális szféra munkavállalói is rosszabbul járnának.

Az ágazatban dolgozók havi bruttó átlagkeresete Vas vármegyében - a KSH jelentése szerint - 707 ezer 358 forint volt az első negyedévben. Ezután havi 106 ezer 104 forint szja-t fizettek be. A Tisza-adóval a havi szja-kötelezettségük 126 ezer 452 forintra növekedne, évente így 244 ezer 181 forintot kellene pluszban befizetniük az államkasszába. Négy év alatt 976 ezer 723 forinttal karcsúsodna pénztárcájuk.