Tisza-adó: számos ágazatot érintene Vasban is

Számos ágazatot érintene a Tisza Párttól kiszivárott tervezet: a háromkulcsos progresszív adórendszer a családoktól több százezer forintot vinne el. A Tisza-adó kalkulátorral bárki kiszámolhatja, mennyivel fizetne többet szja-ra.

Magyar Péter terve százezreket húzna ki évente az emberek zsebéből

Fotó: AFP

A kereskedelemben dolgozók is veszítenének

A kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban a júniusi bruttó átlagkereset 617 ezer 604 forint volt a KSH szerint, ez jelenleg havi 92 ezer 641 forintos szja kötelezettséggel jár, amennyiben a Tisza háromkulcsos adórendszere lépne életbe, havi 106 ezer 706 forint szja-t kellene fizetni az ágazat szereplőinek, ami egy év alatt 168 ezer 787, míg négy éves távlatban 675 ezer 149 forintos többletköltséget jelentene, vagyis egyhavi keresetüknek búcsút is mondhatnának.

Turizmus

Mint azt megírtuk: Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) elnöke a turizmus.hu oldalon arra hívta fel a figyelmet, az egész, egyébként sem könnyű helyzetben lévő hazai turizmusra hatalmas hatással lenne a Tisza-adó.

A cikk szerint a különleges képesítést és komoly tapasztalatot igénylő, magas fizetéssel honorált munkakörökben a bérkiesés éves szinten akár milliós nagyságrendű is lehet, de az alacsonyabb bérszinteken foglalkoztatott szakemberek is százezres nagyságrendű bérelmaradásra számíthatnak évente. Egy séf esetében ez például 269 807, egy légiforgalmi irányító esetében pedig több mint 5 millió forintot jelent.

A szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 2025 júniusában 452 911 forint volt. Éves szinten 30 ezer 445 forinttal, négy év alatt 121 ezer 787 forinttal kellene több szja-t fizetniük.

Adminisztrátorok is rosszabbul járnának

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a vasi adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységben dolgozók havonta nettó 345 ezer 91 forintot keresnek, ez bruttó 496 ezer 706 forintos bért jelent.