Tisza-adó: számos ágazatot érintene Vasban is
A kereskedelemben, gépjárműjavításban, a pénzügyi szektorban, az oktatásban, az egészségügyben, az építőiparban és a turizmusban dolgozókat is érintené a Tisza-adó.
Számos ágazatot érintene a Tisza Párttól kiszivárott tervezet: a háromkulcsos progresszív adórendszer a családoktól több százezer forintot vinne el. A Tisza-adó kalkulátorral bárki kiszámolhatja, mennyivel fizetne többet szja-ra.
A kereskedelemben dolgozók is veszítenének
A kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban a júniusi bruttó átlagkereset 617 ezer 604 forint volt a KSH szerint, ez jelenleg havi 92 ezer 641 forintos szja kötelezettséggel jár, amennyiben a Tisza háromkulcsos adórendszere lépne életbe, havi 106 ezer 706 forint szja-t kellene fizetni az ágazat szereplőinek, ami egy év alatt 168 ezer 787, míg négy éves távlatban 675 ezer 149 forintos többletköltséget jelentene, vagyis egyhavi keresetüknek búcsút is mondhatnának.
Turizmus
Mint azt megírtuk: Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) elnöke a turizmus.hu oldalon arra hívta fel a figyelmet, az egész, egyébként sem könnyű helyzetben lévő hazai turizmusra hatalmas hatással lenne a Tisza-adó.
A cikk szerint a különleges képesítést és komoly tapasztalatot igénylő, magas fizetéssel honorált munkakörökben a bérkiesés éves szinten akár milliós nagyságrendű is lehet, de az alacsonyabb bérszinteken foglalkoztatott szakemberek is százezres nagyságrendű bérelmaradásra számíthatnak évente. Egy séf esetében ez például 269 807, egy légiforgalmi irányító esetében pedig több mint 5 millió forintot jelent.
A szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 2025 júniusában 452 911 forint volt. Éves szinten 30 ezer 445 forinttal, négy év alatt 121 ezer 787 forinttal kellene több szja-t fizetniük.
Adminisztrátorok is rosszabbul járnának
A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a vasi adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységben dolgozók havonta nettó 345 ezer 91 forintot keresnek, ez bruttó 496 ezer 706 forintos bért jelent.
Ezt jelenleg évente 894 ezer 72 forint SZJA terheli. A Tisza Párt javaslata szerint azonban ez az összeg 961 ezer 308 forintra rúgna.
A Tisza-adó miatt a vasi adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységben dolgozók évente 67 ezer 233 forinttal keresnének kevesebbet.
A bírók fizetésemelését elvinné
Arról is írtunk: a bírói fizetések a kormány bérrendezése révén 2027-re elérnék a bruttó 2,25 milliót, ami jelenleg 1,5 millió nettó fizetést jelentene. A Tisza-féle rendszerben ez viszont csak 1,26 millió lenne. Ez havonta 238 ezer, évente közel 3 millió forint mínusz.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a katonák is veszítenének, a legénység illetménye 476 ezer forinttal csökkenne évente. Mint mondta, a kormány célja, hogy megvédje a katonák keresetét.
A vasi feldolgozóiparban dolgozók most 104 552 forint szja-t fizetnek. A Tisza új javaslata szerint ez havonta: 124 176 forintra emelkedne. Így éves szinten 235 492 forinttal, havonta pedig 19 624 forinttal keresnének kevesebbet.
Európában az egyik legalacsonyabb SZJA hazánkban van - a Tisza-adóval az is veszélybe kerülne
A KSH adatsora szerint az oktatásban dolgozók bruttó átlagbére Vasban 2025 első negyedévében 665 256 ezer forint volt, beleértve a közfoglalkoztatottakat is. A közfoglalkozatottak nélkül a bruttó átlag 725 694 forint, a nettó kereset pedig 457 066 forint.
A Tisza-adó az oktatási szférában dolgozók számára Vas vármegyében azt jelentené, hogy havonta 21 632 forinttal kevesebb kerülne a pénztárcájukba. Éves szinten 259 ezer 583 forinttal, négy év alatt pedig 1 millió 38 ezer 332 forinttal fizetnének több szja-t.
A egészségügyben dolgozók bérét is karcsúsítaná
A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a Vas vármegyében az egészségügyben dolgozók - közfoglalkoztatottak nélküli - nettó átlagkeresete 540 105 forint, ez 779 498 forint bruttó bért jelent. A vasi egészségügyi dolgozók nettó átlagkeresete 15 százalékos szja-val értendő. Ugyanez az összeg a Tisza-adó tükrében az 5 millió feletti keresetet - cca. 4 millió 360 ezer bruttót - 22 százalékos adóval terhelnék a kiszivárgott tervezet szerint. Ez havonta mintegy 10 ezer forint mínuszt jelentene a fizetések tekintetében.
