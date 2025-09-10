Tisza-adó: veszélyben a családok biztonsága

Korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal vezetné be a progresszív adózást. Kiszámoltuk azt is, mennyivel keresnének kevesebbet a vasi munkavállalók a Tisza-adó hatására, és mennyivel csökkennének az átlagfizetések.

A Tisza-adó hatására jelentősen csökkenne a családok bevétele

Fotó: Shutterstock

Így hatna a Tisza-adó a családi kasszára

A családi adókedvezmény és az édesanyák szja-mentességének megszüntetése esetén családok havi jövedelme még tovább csökkenne, ráadásul jelentősen - nemtől, életkortól és a gyermekek számától függően.

A Magyar Nemzet a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért számításait alapul véve azt írja: egy egygyermekes édesanya jövedelme 40 ezer forinttal, egy kétgyermekes, 40 év feletti édesanyáé százezer forinttal csökkenne. Egy 40 év alatti, kétgyermekes anya, aki 2026 januárjától teljes adómentességet fog kapni, pedig ennél is nagyobb, 205 ezer forintos mínusszal számolhat.

A három- és négygyermekes édesanyák esetében a csökkenés még drasztikusabb, előbbieknek még az szja-mentesség nélkül is havi 218 ezer, utóbbiaknak 256 ezer forint veszteséget jelentene, az adómentességet is figyelembe véve pedig egységesen 256 ezer forinttól esnének el havonta.

A Tisza-adóval megszűnne az a család- és munkabarát adórendszer, amely az elmúlt másfél évtizedben egyszerre javította hazánkban a munka- és gyermekvállalási kedvet - olvasható a cikkben, amelyhez táblázatot is csatoltak. Ebből részletesen kiolvasható, mekkora veszteségre számíthatnak a családok az egykulcsos szja é a családi adókedvezmények kivezetése esetén.