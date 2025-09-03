Szomorú jövőt hozna a Tisza-adó Szombathelyen is (videó)

Mint arról már írtunk: az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelnék. A Tisza-adóról kiszivárgott terv alapján már az átlagbért keresők zsebéből is több tízezer forintot húznának ki évente.

Tisza-adó: Magyar Péter szombathelyi fórumán nem beszélt arról, hogyan karcsúsítaná több vasi munkavállaló pénztárcáját tervezetük

Fotó: VN-archív

Tisza-adók: mit szólnak hozzá a szombathelyiek?

A Tisza-adóról megkérdeztük a szombathelyieket is. - Szomorú jövő - kommentálta a Tisza Párt elképzelését egyik válaszadónk, majd úgy folytatta: - Szomorú jövő elé nézünk akárki lesz, annak se lesz könnyű.

Szerinte már így is sokféle adóterhet kell fizetnie az embereknek, nem hogy még erre újabbak kerüljenek.

Körképünk készítésekor érdeklődésünkre többen válaszolták: nem foglalkoznak politikával, s akadtak, akik egyszerűen nem kívánták kommentálni a Tisza-adó hírét.

Egy másik nyilatkozónk úgy fogalmazott: "Teljes mértékben értelmetlennek tartom. Így is elég nehéz az emberek helyzete". Megszólalónk semmilyen mértékben nem tudja támogatni a pedagógusokat, rendőröket, ápolókat és orvosokat is érintő adóemelési tervezetet.

A Tisza Párt nem hozta volna nyilvánosságra ezt a tervet

Ismert, a Savaria Történelmi Karnevál idején tartott utcafórumot Szombathelyen Magyar Péter, ám ott sem szólt azokról a terveikről, amik több vasi munkavállaló pénztárcáját karcsúsítanák. Az adóemelésről szóló híreket jelenleg tagadja a Tisza Párt elnöke. Ám Tarr Zoltán alelnök egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről.