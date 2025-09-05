szeptember 5., péntek

Kiszivárgott a tervezet

1 órája

Tisza-adó: a többgyermekes családoktól több százezret vinne el

Címkék#Tarr Zoltán#Tisza Pár#Tisza-adó#adópolitkája#háromgyermekes család#kétgyermekes család#Magyar Péter

Havonta több, mint 350 ezer forintot venne el a Tisza Párt adópolitikája a háromgyermekes családoktól - derül ki abból a grafikonból, amit közösségi oldalán osztott meg Vámos Zoltán, a szombathelyi választókerület elnöke. Tisza-adó: mutatjuk, hogyan változna a vasi családok bevétele a Tisza Párttól kiszivárgott tervezet szerint.

Vaol.hu

„A Tisza adóemelési terve tönkretenné a családokat, a dolgozó embereket és a gazdaságot is” – nyomatékosította a Világgazdaság megkeresésére a Nemzetgazdasági Minisztérium a napokban.  Hozzátették: „a nemzeti kormány 2010 óta mindig az adócsökkentés politikáját képviselte: bevezette Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját társasági adóját emellett a családi adókedvezmények és az anyák adómentessége is a családi adórendszer része.” A Tisza-adóval kapcsolatosan aláhúzták azt is: „Az szja bármilyen emelése azt jelenti, hogy az emberek fizetését csökkentenék”.

tisza-adó
Tisza-adó: a háromgyermekes családoktól 354 ezer forintot venne el a Tisza Párt kiszivárgott adópolitkája - a fotón Magyar Péter és Tarr Zoltán 
Fotó: MTI

Brüsszel régi elvárása az adóemelés 

A Tisza kiszivárgott adóemelése 22 és 33 százalékos adókulcsok bevezetését tartalmazza, ez brutális megszorítást jelentene, ami évente több százezer forinttal csökkentené a családok és a középosztály jövedelmét.

 Ez nemcsak a megélhetést nehezítené meg, hanem gyengítené a magyar bérek versenyképességét, erősítené a feketegazdaságot és visszavetné a foglalkoztatottságot 

– tették hozzá a minisztériumnál.  Az adóemelés Brüsszel régi elvárása, amelyet a nemzeti kormány nem volt hajlandó teljesíteni – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a Világgazdaság érdeklődésére. 

Magyar Péter továbbra is tagadja, hogy adóemelést terveznének, ám a Mandiner által először közzétett, az etyeki fórumon készült videó végérvényesen porrá zúzta a Tisza Párt elnökének védekezését. Ismert, Tarr Zoltán, a párt alelnöke ott jelentette ki: "Választást kell nyerni, utána mindent lehet.” A fórumon rész vett Dálnoki Áron is, neki tulajdonítják a kiszivárgott belső feljegyzést, amelyben kifejtették, hogyan vezetnék vissza a korábbi háromsávos adózást. 

Tisza-adó hatása: háromgyerekes családokat sújtaná a legjobban

A háromgyermekes családoktól havi 354 ezer 339 forintot venne el a Tisza Párt adópolitikája - hívta fel mindenki figyelmét Vámos Zoltán, a szombathelyi választókerület elnöke közösségi oldalán azzal a grafikonnal, ami Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó számításai alapján készítettek. Abból az is látszik: 

  • azoknál a kétgyermekes családoknál, ahol az édesanya 40 év alatti, havonta mínusz 236 ezer 339 forintot jelente a Tisza-csomag. 
  • Míg az egy gyermeket nevelő családok esetében, ahol az édesanya 30 év alatti, havi 150 ezer 236 forinttal kevesebb maradna a család büdzséjében. 

A 25 év alatti fiatalok is rosszabbul járnának a Tisza-adóval: 107 ezer 585 forinttal karcsúsodna pénztárcájuk. 

Elérhető már az a kalkulátor is, amivel mindenki kiszámolhatja, hogyan érintené a nettó jövedelmét, ha bevezetnék a háromkulcsos adórendszert. 

Megkérdeztük a Vas vármegyeieket is a Tisza-adóról. Ezt látta már? 

       

 

 

