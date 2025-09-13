55 perce
V. Németh Zsolt a Tisza-adóról: "Mi nem hagyjuk!"
A nemzeti konzultáció indításáról posztolt V. Németh Zsolt: "A Tisza lebukott! Átveri az embereket, adót akar emelni"
"A Tisza lebukott! Átveri az embereket, adót akar emelni" - posztolta Facebook-oldalán V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő. Megírtuk: a Tisza-adó által jelentősen csökkennének a fizetések Magyarországon, valamint tömeges munkanélküliséget hozna magával az intézkedés. Az ágazatonkénti bércsökkenésekről is több alkalommal írtunk, a Tisza-adó a kórházi dolgozókat például így érintené.
Tisza-adó: emzeti konzultáció
A bejegyzést V. Németh Zsolt azzal folytatja:
- TISZA-ADÓ = kevesebb fizetés
- Veszélyben az alacsony adókulcs!
- Veszélyben a családi adókedvezmény!
- Veszélyben a két-, három- és többgyermekes anyák adómentessége is!
Az országgyűlési képviselő végül a közelgő újabb nemzeti konzultációra hívja fel a figyelmet: "Mi nem hagyjuk! Nemzeti konzultációt indítunk az ellenzéki adótervekről. Döntsenek a magyar emberek– ne Brüsszel, ne a Tisza!