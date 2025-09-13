szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzeti konzultáció

55 perce

V. Németh Zsolt a Tisza-adóról: "Mi nem hagyjuk!"

Címkék#V Németh Zsolt#TISZA-ADÓ#Magyarország#veszély

A nemzeti konzultáció indításáról posztolt V. Németh Zsolt: "A Tisza lebukott! Átveri az embereket, adót akar emelni"

Vaol.hu

"A Tisza lebukott! Átveri az embereket, adót akar emelni" - posztolta Facebook-oldalán V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő. Megírtuk: a Tisza-adó által jelentősen csökkennének a fizetések Magyarországon, valamint tömeges munkanélküliséget hozna magával az intézkedés. Az ágazatonkénti bércsökkenésekről is több alkalommal írtunk, a Tisza-adó a kórházi dolgozókat például így érintené

Tisza-adó
Forrás:  Facebook

Tisza-adó: emzeti konzultáció

A bejegyzést V. Németh Zsolt azzal folytatja:  

  • TISZA-ADÓ = kevesebb fizetés
  • Veszélyben az alacsony adókulcs! 
  • Veszélyben a családi adókedvezmény!
  • Veszélyben a két-, három- és többgyermekes anyák adómentessége is!
V. Németh Zsolt: "Mi nem hagyjuk!"
Forrás: vaol.hu

Az országgyűlési képviselő végül a közelgő újabb nemzeti konzultációra hívja fel a figyelmet: "Mi nem hagyjuk! Nemzeti konzultációt indítunk az ellenzéki adótervekről. Döntsenek a magyar emberek– ne Brüsszel, ne a Tisza!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu