V. Németh Zsolt a Tisza-adóról: "Mi nem hagyjuk!"

"A Tisza lebukott! Átveri az embereket, adót akar emelni" - posztolta Facebook-oldalán V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő. Megírtuk: a Tisza-adó által jelentősen csökkennének a fizetések Magyarországon, valamint tömeges munkanélküliséget hozna magával az intézkedés. Az ágazatonkénti bércsökkenésekről is több alkalommal írtunk, a Tisza-adó a kórházi dolgozókat például így érintené.

Forrás: Facebook

Tisza-adó: emzeti konzultáció

A bejegyzést V. Németh Zsolt azzal folytatja:

TISZA-ADÓ = kevesebb fizetés

Veszélyben az alacsony adókulcs!

Veszélyben a családi adókedvezmény!

Veszélyben a két-, három- és többgyermekes anyák adómentessége is!

V. Németh Zsolt: "Mi nem hagyjuk!"

Forrás: vaol.hu

Az országgyűlési képviselő végül a közelgő újabb nemzeti konzultációra hívja fel a figyelmet: "Mi nem hagyjuk! Nemzeti konzultációt indítunk az ellenzéki adótervekről. Döntsenek a magyar emberek– ne Brüsszel, ne a Tisza!