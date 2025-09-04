Az utca emberét kérdeztük: hallottak a Tisza-adóról és nem támogatják (videó)

Nem támogatják a vasiak a Tisza-adót

- Ha tényleg ezek a sávok, amik kiszivárogtak, valósak, s valós terv, az természetesen mindenkit rosszul érintene - mondta egyik nyilatkozónk.

- Ahogy látom az engem érintő sávot, az mindenképpen hátrányosan érintene engem is, illetve a család összbevételét is negatívan befolyásolná, ami annyira azért nem tölt el örömmel - folytatta a Vas vármegyei munkavállaló.

Egy másik férfi kérdésünkre - hallott-e a Tisza-adóról (?) - úgy felelt: - Hallottam, nem támogatom.

Ezúttal is többen válaszolták érdeklődésünkre: nem foglalkoznak politikával, így ezzel a kérdéssel sem.

Kipróbálták-e a Tisza-adó kalkulátort?

Érdeklődésünkre, kipróbálták-e már a Tisza-adó kalkulátort, a legtöbben nemmel válaszoltak, de most, hogy értesültek róla, élni fognak a lehetőséggel, megnézik, mennyivel több szja-t kellene befizetniük, ha háromkulcsos adórendszer lépne életbe.