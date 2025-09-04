2 órája
Az utca emberét kérdeztük: hallottak a Tisza-adóról és nem támogatják (videó)
Az utca emberét faggattuk ma is: már hallottak a Tisza Párttól kiszivárgott tervezetről, és nem örülnének egy olyan adórendszer bevezetésének, amiben már az átlagkeresetűek is több személyi jövedelemadót fizetnének. Arra is rákérdeztünk: kipróbálták-e a Tisza-adó kalkulátort.
Mint arról tegnap beszámoltunk, a Tisza-csomagról megkérdeztük a szombathelyieket. - Szomorú jövő - kommentálta a Tisza Párt elképzelését egyik válaszadónk, majd úgy folytatta: - Szomorú jövő elé nézünk akárki lesz, annak se lesz könnyű. Olvasónk szerint már így is sokféle adóterhet kell fizetnie az embereknek, nem hogy még erre újabbak kerüljenek. Ma folytattuk körképünket, Vas vármegyeieket kérdeztünk, mi a véleményük a Tisza-adóról.
Ismert, a Tisza Pártból kiszivárgott egy dokumentum, ami szerint háromkulcsos progresszív adózás bevezetését tervezik Magyar Péterék, ha hatalomra kerülnének. Arról már írtunk, hogy aszerint 416 ezer forint jövedelem felett már többet kellene adózni. Az intézkedés érintené a rendőröket, ápolókat, orvosokat, pedagógusokat, katonákat is.
Nem támogatják a vasiak a Tisza-adót
- Ha tényleg ezek a sávok, amik kiszivárogtak, valósak, s valós terv, az természetesen mindenkit rosszul érintene - mondta egyik nyilatkozónk.
- Ahogy látom az engem érintő sávot, az mindenképpen hátrányosan érintene engem is, illetve a család összbevételét is negatívan befolyásolná, ami annyira azért nem tölt el örömmel - folytatta a Vas vármegyei munkavállaló.
Egy másik férfi kérdésünkre - hallott-e a Tisza-adóról (?) - úgy felelt: - Hallottam, nem támogatom.
Ezúttal is többen válaszolták érdeklődésünkre: nem foglalkoznak politikával, így ezzel a kérdéssel sem.
Kipróbálták-e a Tisza-adó kalkulátort?
Érdeklődésünkre, kipróbálták-e már a Tisza-adó kalkulátort, a legtöbben nemmel válaszoltak, de most, hogy értesültek róla, élni fognak a lehetőséggel, megnézik, mennyivel több szja-t kellene befizetniük, ha háromkulcsos adórendszer lépne életbe.
Arról itt írtunk, hogyan érintené a vasi átlagbért a Tisza-adó. A havi bruttó átlagkereset 619 ezer 866 forint Vas vármegyében a KSH legújabb, első félévre vonatkozó jelentése szerint. Azután most 92 ezer 980 forint szja-t fizetnek az adózók, a Tisza új javaslata szerint ez az adóteher 107 ezer 204 forintra emelkedne.
Nézze meg videónkat is!