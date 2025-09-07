szeptember 7., vasárnap

A Tisza-adó titkolt megszorítás

53 perce

Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – Kampány indult, mert a vasi családokat is érintik az elvonások

Országos kampányba kezdett a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, hogy leleplezze a Tisza Párt titkolt terveit. A kiszivárgott dokumentumok súlyos megszorításokat tartalmaznak, amelyek minden családot érintenének.

A közlemény szerint a Tisza Párt adócsomagja drasztikus terheket róna a magyarokra. A 22 és 33 százalékos kulcsok bevezetése még az átlag alatti kereseteket is sújtaná.

 

Tarr Zoltán beismerő szavai szerint a párt tudatosan titkolta volna el a terveket: „nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk”. A mozgalom értékelése szerint ez világosan mutatja, hogy a Tisza a választók félrevezetésére épít.

A kampány részeként indított kalkulátorral minden vas megyei család könnyen kiszámolhatja, mennyit venne el tőlük a Tisza-adó. A számítások drámai különbségeket mutatnak: a háztartások jelentős összegektől esnének el.

A mozgalom célja, hogy a magyar emberek világosan lássák, milyen valóság várna rájuk, ha a Tisza tervei megvalósulnának.

