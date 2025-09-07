szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

1 órája

Köcskön kereste a kötcsei rendezvényt a Tisza Párt egyik szimpatizánsa

Címkék#Köcsk#Tisza Párt#Vasban#Magyar Tibor#Magyar Péter

Vaol.hu

A köcski polgármester házának kertjében bóklászott az asszony, amikor Magyar Tibor megszólította, mi járatban erre. A nő annyit válaszolt, a hátsó házhoz megy, mire Magyar Tibor jelezte felé, magánterület, ahol átmenne. A váratlan “vendég” erre szó nélkül távozott. A faluban később másoktól is útbaigazítást kért a nő, aki (Tisza Párt) “a rendezvényt” kereste a Vas vármegyei faluban. 

Tisza Párt
A Tisza Párt rendezvénye nem Vasban lesz
Forrás: VN-archív

Magyar Tibor lelkiismeretes településvezetőként ezért megkereste és ismét megszólította:  Hölgyem, véletlenül nem Magyar Péter szimpatizánsa és a kötcsei pikniket keresi? Mire a nő: - De! Hol találom? 

Tisza Párt: Hol van Kötcse?

A Kis-Köcsköt és Nagy-Köcsköt is bejáró asszonyt ekkor tájékoztatta a polgármester: Kötcse jó 120 kilométerre található, itt a rendezvényt hiába keresi. 

A tiszás szimpatizáns csalódottan vette tudomásul, nem csak rossz címre, másik településre és más megyébe érkezett, mint tervezte. De ahogy mondani szokták: minden rosszban van valami jó: Köcsköt így megismerhette. 

 

