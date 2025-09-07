Köcskön kereste a kötcsei rendezvényt a Tisza Párt egyik szimpatizánsa

A köcski polgármester házának kertjében bóklászott az asszony, amikor Magyar Tibor megszólította, mi járatban erre. A nő annyit válaszolt, a hátsó házhoz megy, mire Magyar Tibor jelezte felé, magánterület, ahol átmenne. A váratlan “vendég” erre szó nélkül távozott. A faluban később másoktól is útbaigazítást kért a nő, aki (Tisza Párt) “a rendezvényt” kereste a Vas vármegyei faluban.

A Tisza Párt rendezvénye nem Vasban lesz

Forrás: VN-archív

Magyar Tibor lelkiismeretes településvezetőként ezért megkereste és ismét megszólította: Hölgyem, véletlenül nem Magyar Péter szimpatizánsa és a kötcsei pikniket keresi? Mire a nő: - De! Hol találom?

Tisza Párt: Hol van Kötcse?

A Kis-Köcsköt és Nagy-Köcsköt is bejáró asszonyt ekkor tájékoztatta a polgármester: Kötcse jó 120 kilométerre található, itt a rendezvényt hiába keresi.

A tiszás szimpatizáns csalódottan vette tudomásul, nem csak rossz címre, másik településre és más megyébe érkezett, mint tervezte. De ahogy mondani szokták: minden rosszban van valami jó: Köcsköt így megismerhette.