Magyar Péterék adóterve: tömeges munkanélküliség jöhet

Korábban beszámoltunk róla, Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná.

A Tisza Párt nagyon nehéz helyzetbe hozná a vállalkozásokat

A Tisza Párt nyereségadó emelése kinyírná a hazai vállalkozásokat

Ez gyakorlatilag a magyarországi vállalkozások kinyírása - hangsúlyozta a Világgazdaság által megkérdezett szakértő. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője rámutatott: anemzetközi irodalom szerint a nagy kulcsemelések visszafogják a beruházásokat és tőkemenekítést okozhatnak, csökken a GDP, a foglalkoztatás, akár a bérek is Nem csoda, hogy ilyen jelentős emelések nem szoktak történni.

Egy ilyen változtatás esetén a vállalatok menekülnének hazánkból, melynek olyan tömeges munkanélküliség lenne a következménye, melyet csak a rendszerváltás után, illetve a Bokros-csomag idején láttunk – húzta alá a szakértő.