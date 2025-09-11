szeptember 11., csütörtök

Drasztikus lépés

Magyar Péterék adóterve: tömeges munkanélküliség jöhet

A jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelnék Magyar Péterék a társasági adó kulcsát. A Világgazdaság által megkérdezett szakértő szerint ezzel a Tisza Párt kinyírná a hazai vállalkozásokat.

Korábban beszámoltunk róla, Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. 

A Tisza Párt nyereségadó emelése kinyírná a hazai vállalkozásokat 

Ez gyakorlatilag a magyarországi vállalkozások kinyírása - hangsúlyozta a Világgazdaság által megkérdezett szakértő. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője rámutatott: anemzetközi irodalom szerint a nagy kulcsemelések visszafogják a beruházásokat és tőkemenekítést okozhatnak, csökken a GDP, a foglalkoztatás, akár a bérek is Nem csoda, hogy ilyen jelentős emelések nem szoktak történni.  

Egy ilyen változtatás esetén a vállalatok menekülnének hazánkból, melynek olyan tömeges munkanélküliség lenne a következménye, melyet csak a rendszerváltás után, illetve a Bokros-csomag idején láttunk  – húzta alá a szakértő.  

 

 

 

