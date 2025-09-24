Tegnap, 14:41
Magyar Péterék tervei egybevágnak Brüsszel elveivel
Magyar Péterék tervei egybevágnak Brüsszel elveivel – mutat rá cikkében a mandiner.hu. Mint írják, a Tisza Párt megszorítócsomagja adóemeléseket és kedvezmények megszüntetését is tartalmaz.
Tisza-adók: Magyar Péter szombathelyi fórumán sem beszélt arról, milyen Tisza-csomagot terveznének bevezetni, ha kormányra jutnának
Fotó: VN-archív
Mint ismert, egy kiszivárgott dokumentum szerint adóemelést tervez a Tisza Párt, ha nyer a 2026-os választásokon. Napvilágot látott az is, a jelenlegi, jelentős adókedvezmények döntő többségét is elvennék Magyar Péterék.
Brüsszel már számos alkalommal fogalmazott meg kritikát az adórendszerünkkel kapcsolatban. Eleinte még csak észrevételként jelezték, 2022-ben viszont már durván nekimentek. Magyar Péterék terve tehát most tetszést válthat ki az uniós vezetés fellegvárában - írja a mandiner.hu.
Magyarék tervei tehát egybevágnak Brüsszel elveivel: a családok és a hazai cégek viselnék a terheket, miközben Brüsszel és a multik jóljárnának.