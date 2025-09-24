Magyar Péterék tervei egybevágnak Brüsszel elveivel

Mint ismert, egy kiszivárgott dokumentum szerint adóemelést tervez a Tisza Párt, ha nyer a 2026-os választásokon. Napvilágot látott az is, a jelenlegi, jelentős adókedvezmények döntő többségét is elvennék Magyar Péterék.

Magyar Péter szombathelyi fórumán sem beszélt arról, milyen megszorításokat tervez a Tisza Párt

Fotó: VN-archív

Brüsszel már számos alkalommal fogalmazott meg kritikát az adórendszerünkkel kapcsolatban. Eleinte még csak észrevételként jelezték, 2022-ben viszont már durván nekimentek. Magyar Péterék terve tehát most tetszést válthat ki az uniós vezetés fellegvárában - írja a mandiner.hu.

Magyarék tervei tehát egybevágnak Brüsszel elveivel: a családok és a hazai cégek viselnék a terheket, miközben Brüsszel és a multik jóljárnának.