szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mráz Ágoston Sámuel

1 órája

Elemző szerint tíz nap dönthet a Tisza Párt sorsáról

Címkék#Tisza Párt#Digitális Polgári Kör#Mráz Ágoston Sámuel#Magyar Péter

Október elejéig 318 jelöltet kell nyilvánosságra hozniuk. Mráz Ágoston Sámuel elemző szerint ez az egyik legfontosabb vizsga a Tisza Párt történetében.

Vaol.hu

Mráz Ágoston Sámuel arra figyelmeztette Magyar Pétert, hogy a Tisza Párt számára sorsdöntő a következő tíz nap. A 318 jelölt bemutatása mutatja meg, mennyire képes a párt valóban szervezetten működni. Ha nem teljesítik a célt, az komoly gyengeséget jelez.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt sorsa tíz napon belül eldőlhet. A jelöltbemutatás kulcskérdés a mozgalom életében.
Mráz Ágoston Sámuel szerint most eldőlhet a Tisza Párt jövője

A Tisza Párt sorsa tíznapos határidő szorításában van

Az elmúlt hetek politikai vitáiban a kormány kezében volt a kezdeményezés. A közéletet a Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselése és a 3 százalékos Otthon Start program témái uralták, miközben a politika iránt fogékonyak a Fidesz frakcióüléséről és a Digitális Polgári Kör eseményéről értesülhettek.

Magyar Péter energiapolitikai álláspontja már kiderült

Az elemző emlékeztetett: október 1-jén új kormányzati intézkedés lép életbe, a háromgyermekes anyák adómentessége, amely széles társadalmi támogatottságot hozhat. Ezzel szemben Magyar Péter nyári állásfoglalása az orosz energia ellenében összhangban áll Ursula von der Leyen 2027-től tervezett tilalmával. Ez Mráz szerint gyengíti hazánk tárgyalási pozícióit és alátámasztja a kormány bírálatát, hogy a Tisza Brüsszel politikáját követi.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu