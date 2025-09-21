1 órája
Elemző szerint tíz nap dönthet a Tisza Párt sorsáról
Október elejéig 318 jelöltet kell nyilvánosságra hozniuk. Mráz Ágoston Sámuel elemző szerint ez az egyik legfontosabb vizsga a Tisza Párt történetében.
Mráz Ágoston Sámuel arra figyelmeztette Magyar Pétert, hogy a Tisza Párt számára sorsdöntő a következő tíz nap. A 318 jelölt bemutatása mutatja meg, mennyire képes a párt valóban szervezetten működni. Ha nem teljesítik a célt, az komoly gyengeséget jelez.
A Tisza Párt sorsa tíznapos határidő szorításában van
Az elmúlt hetek politikai vitáiban a kormány kezében volt a kezdeményezés. A közéletet a Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselése és a 3 százalékos Otthon Start program témái uralták, miközben a politika iránt fogékonyak a Fidesz frakcióüléséről és a Digitális Polgári Kör eseményéről értesülhettek.
Magyar Péter energiapolitikai álláspontja már kiderült
Az elemző emlékeztetett: október 1-jén új kormányzati intézkedés lép életbe, a háromgyermekes anyák adómentessége, amely széles társadalmi támogatottságot hozhat. Ezzel szemben Magyar Péter nyári állásfoglalása az orosz energia ellenében összhangban áll Ursula von der Leyen 2027-től tervezett tilalmával. Ez Mráz szerint gyengíti hazánk tárgyalási pozícióit és alátámasztja a kormány bírálatát, hogy a Tisza Brüsszel politikáját követi.