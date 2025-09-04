1 órája
Több, mint 10 millió forint Bucsunak a Versenyképes Járások Programból
A Versenyképes Járások Programból Kicsik és nagyok is kifejezetten jól érezték magukat a Bucsu önkormányzata által ismét megrendezett nyárbúcsúztató napon, melyen újfent programkavalkád várta a szórakozni vágyókat.
Az időjárás idén nem fogadta kegyeibe a bucsuiakat, de délelőtt 10 óra után a hagyományoknak megfelelően az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) tagjai prezentáltak habpartit a település apróságai számára. Az eső lába ugyan rendesen lógott, de a gyerkőcöket ez egyáltalán nem zavarta az önfeledt szórakozásban.
Gyorsaság és ügyesség
Délutánra sem sütött ki a nap, ám a parasztolimpiára így is akadtak rendesen jelentkezők. A főként gyorsaságot és ügyességet igénylő versenyszámokat a hölgyek és az urak is lelkesen teljesítették, a gyerekek pedig néha estek-keltek, ám ennek ellenére is remekül szórakoztak. Akik pedig nem versenyezni akartak, azok utazhattak a Dottó kisvonat ingyenes járatán, lovagolhattak a pónikon, avagy éppenséggel ugrálhattak a légvárban.
Nyárbúcsúztató nap BucsubanFotók: Unger Tamás
Személyre szóló ajándék
Ezt követően az eredményhirdetéssel kezdődött meg a program „hivatalos” része. Az elismerések átadása után Gál Sándor polgármester üdvözölte az egybegyűlteket, majd pedig egy apró, személyre szóló ajándékkal köszönte meg dr. Hende Csaba alkotmánybírónak a település országgyűlési képviselőjeként eltöltött 15 esztendejét. Az egykori honvédelmi miniszter szó szerint meghatódva mondott köszönetet a kedves ajándékért, valamint a helyiek másfél évtizedes támogatásáért, barátságáért. Ezután a település első embere a szintén jelen lévő Vámos Zoltánt köszöntötte.
Támogatás Bucsunak
Rövid beszédében kiemelte annak az együttműködésnek a jelentőségét, melynek során a főispánnal közösen lobbizva „harcoltak ki” a Versenyképes Járások Program keretein belül több mint 10 millió forintos támogatást, az összeget Bucsu közvilágításának megújítására fordíthatja az önkormányzat.
Vámos Zoltán úgy fogalmazott, hogy a bucsuiak ismét megmutatták, milyen egy valóban élő, optimista és a jövőbe tekintő község.
Természetesen az idén sem maradhatott el a színvonalas, helyenként kifejezetten humoros kulturális műsor, amit a Bucsui Rezedák tánccsoport, a Békaszeri Vadvirágok Énekkar, valamint a Klapka Kishuszárok Egyesület szolgáltatott a nyárbúcsúztatón.
A közös vacsorát az idén is Magyar Péter készítette, amihez Haller László plébános mondott asztali áldást. A remek vadpörkölt elfogyasztása után jöhetett a tombola, valamint a programot lezáró táncos mulatság, ahol nagy vidámságban búcsúzott Bucsu a nyártól.
