szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyárbúcsúztató nap

1 órája

Több, mint 10 millió forint Bucsunak a Versenyképes Járások Programból

Címkék#nyárbúcsúztató#Versenyképes Járások Program#Vámos Zoltán#Gál Sándor

A Versenyképes Járások Programból Kicsik és nagyok is kifejezetten jól érezték magukat a Bucsu önkormányzata által ismét megrendezett nyárbúcsúztató napon, melyen újfent programkavalkád várta a szórakozni vágyókat.

Horváth Zoltán Szabolcs

Az időjárás idén nem fogadta kegyeibe a bucsuiakat, de délelőtt 10 óra után a hagyományoknak megfelelően az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) tagjai prezentáltak habpartit a település apróságai számára. Az eső lába ugyan rendesen lógott, de a gyerkőcöket ez egyáltalán nem zavarta az önfeledt szórakozásban. 

Versenyképes Járások Program: Vámos Zoltán főispán és Gál Sándor polgármester a 10 millió forintról szóló támogatói okirattal
Fotó: Unger Tamás

Gyorsaság és ügyesség 

Délutánra sem sütött ki a nap, ám a parasztolimpiára így is akadtak rendesen jelentkezők. A főként gyorsaságot és ügyességet igénylő versenyszámokat a hölgyek és az urak is lelkesen teljesítették, a gyerekek pedig néha estek-keltek, ám ennek ellenére is remekül szórakoztak. Akik pedig nem versenyezni akartak, azok utazhattak a Dottó kisvonat ingyenes járatán, lovagolhattak a pónikon, avagy éppenséggel ugrálhattak a légvárban. 

Nyárbúcsúztató nap Bucsuban

Fotók: Unger Tamás

Személyre szóló ajándék 

Ezt követően az eredményhirdetéssel kezdődött meg a program „hivatalos” része. Az elismerések átadása után Gál Sándor polgármester üdvözölte az egybegyűlteket, majd pedig egy apró, személyre szóló ajándékkal köszönte meg dr. Hende Csaba alkotmánybírónak a település országgyűlési képviselőjeként eltöltött 15 esztendejét. Az egykori honvédelmi miniszter szó szerint meghatódva mondott köszönetet a kedves ajándékért, valamint a helyiek másfél évtizedes támogatásáért, barátságáért. Ezután a település első embere a szintén jelen lévő Vámos Zoltánt köszöntötte. 

Támogatás Bucsunak 

Rövid beszédében kiemelte annak az együttműködésnek a jelentőségét, melynek során a főispánnal közösen lobbizva „harcoltak ki” a Versenyképes Járások Program keretein belül több mint 10 millió forintos támogatást, az összeget Bucsu közvilágításának megújítására fordíthatja az önkormányzat.

Vámos Zoltán úgy fogalmazott, hogy a bucsuiak ismét meg­mutatták, milyen egy valóban élő, optimista és a jövőbe tekintő község. 
Természetesen az idén sem maradhatott el a színvonalas, helyenként kifejezetten humoros kulturális műsor, amit a Bucsui Rezedák tánccsoport, a Békaszeri Vadvirágok Énekkar, valamint a Klapka Kishuszárok Egyesület szolgáltatott a nyárbúcsúztatón. 
A közös vacsorát az idén is Magyar Péter készítette, amihez Haller László plébános mondott asztali áldást. A remek vadpörkölt elfogyasztása után jöhetett a tombola, valamint a programot lezáró táncos mulatság, ahol nagy vidámságban búcsúzott Bucsu a nyártól. 
 

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu