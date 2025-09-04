Több, mint 10 millió forint Bucsunak a Versenyképes Járások Programból

Az időjárás idén nem fogadta kegyeibe a bucsuiakat, de délelőtt 10 óra után a hagyományoknak megfelelően az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) tagjai prezentáltak habpartit a település apróságai számára. Az eső lába ugyan rendesen lógott, de a gyerkőcöket ez egyáltalán nem zavarta az önfeledt szórakozásban.

Versenyképes Járások Program: Vámos Zoltán főispán és Gál Sándor polgármester a 10 millió forintról szóló támogatói okirattal

Fotó: Unger Tamás

Gyorsaság és ügyesség

Délutánra sem sütött ki a nap, ám a parasztolimpiára így is akadtak rendesen jelentkezők. A főként gyorsaságot és ügyességet igénylő versenyszámokat a hölgyek és az urak is lelkesen teljesítették, a gyerekek pedig néha estek-keltek, ám ennek ellenére is remekül szórakoztak. Akik pedig nem versenyezni akartak, azok utazhattak a Dottó kisvonat ingyenes járatán, lovagolhattak a pónikon, avagy éppenséggel ugrálhattak a légvárban.