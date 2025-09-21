1 órája
Őrségi Tökfesztivál: a hétvége, amikor minden tök körül forog - sok-sok fotóval
Az Őrség legnagyobb őszi rendezvénye idén is megtöltötte élettel Őriszentpéter, Nagyrákos és Szalafő utcáit: a XXI. Őrségi Tökfesztiválon több tucat kézműves, termelő és vendéglátó kínálta portékáját, miközben tökös programok, látványos felvonulás és koncertek szórakoztatták a vendégeket.
Narancssárgába borult Őriszentpéter a XXI. Őrségi Tökfesztiválon!
Fotó: Szendi Péter
Évtizedek óta az ősz hírnöke Vas vármegyében az Őrségi Tökfesztivál, amelyet immár 21. alkalommal szerveztek meg a térségben. A fesztivált idén is három település önkormányzata – Őriszentpéter, Nagyrákos és Szalafő – valamint az Őrségi Nemzeti Park közösen valósította meg. A térség egyik legnagyobb rendezvényén 77 kézműves, 72 helyi termelő és 22 vendéglátó kínálta portékáit, miközben tökös programok sokasága várta a vendégeket.
Ilyen volt a XXI. Őrségi Tökfesztivál
Az ezerfős kisvárosban, valamint Nagyrákoson és Szalafőn már napok óta nagy volt a sürgés-forgás: platós teherautókkal érkeztek a szebbnél szebb tökök, méghozzá töménytelen mennyiségben. Szombat délelőtt a városközpontban alig lehetett parkolóhelyet találni, szinte minden szabad négyzetméteren állt egy autó. Nem csoda, hiszen a Tökfesztivál régóta az Őrség egyik legnépszerűbb programja.
XXI. Őrségi Tökfesztivál megnyitójaFotók: Szendi Péter
Már pénteken elindult a tökös ünnep, a hivatalos megnyitóra azonban szombat délelőtt került sor Őriszentpéteren. Ezen részt vett többek között V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, dr. Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatója, dr. Pilisi Gábor, Vas vármegye rendőrfőkapitánya, valamint a szervező önkormányzatok képviseletében Őr Zoltán, Őriszentpéter és Zancsics Attila, Magyarszombatfa polgármestere.
A tök az összefogás szimbóluma
Őr Zoltán köszöntötte a vendégeket, és elmondta: számukra a tökfesztivál az összefogás szimbóluma, hiszen ilyenkor mindenki segít mindenkinek. Kiemelte, hogy a rendezvény előkészületeiben rengeteg civil szervezet és intézmény vesz részt.
– Bízom benne, hogy a vendégek számára a Tökfesztivál az önfeledt szórakozás és a vidám családi hétvége szimbólumává válik! – fogalmazott a polgármester.
A köszöntők sorát dr. Németh Csaba folytatta, aki a vendégeket az Őrségi Nemzeti Park területére invitálta, ahol a színpadi programok mellett töklabirintus, állatbemutató és természetismereti játékok is várták az érdeklődőket.
Végül V. Németh Zsolt államtitkár hivatalosan is megnyitotta a XXI. Őrségi Tökfesztivált. Kiemelte: nincs az az élethelyzet vagy adottság, amit az őrségiek ne tudnának a javukra fordítani. Példaként említette a fazekasságot, és úgy vélte, a tök is ennek a jelképe. Hangsúlyozta, hogy minden közösségi esemény lényege a találkozás, majd arra biztatta a résztvevőket, hogy érezzék jól magukat.
Csak kapkodtuk a fejünket
Ahogy az ember végigsétált a forgatagon, csak kapkodta a fejét: egyik oldalon kézművesek kínálták portékáikat, máshol illatos péksütemény sült a közösségi kemencében, odébb pedig fazekasok mutatták be a korongozás rejtelmeit. A friss tökmagolaj illata keveredett a bográcsban rotyogó ételek fűszeres aromájával, miközben a látogatók fonott kosarakkal járkáltak standtól standig.
Ilyen volt a XXI. Őrségi TökfesztiválFotók: Szendi Péter
A szabadtéri színpadon egész nap pezsgő programok követték egymást: fellépett többek között László Evelin és zenekara, este pedig látványos töklámpás-felvonulás varázsolta ünnepivé a várost. Közben a Művelődési Ház udvarán gyerekek faragták saját töklámpásaikat, a legkisebbeket a Lufi Együttes szórakoztatta, és persze a Dottó-vonat is nagy kedvenc lett, amely egész nap körbejárta a települést.
A töksétány sem maradt el
A „Töksétány” minden évben külön attrakciónak számít: narancs, barna és sárga színekben pompázó őszi dekorációk borítják be, ezen végigsétálva megállapítottuk: rendkívül látványosra és mutatósra sikeredett idén is.
Tök-sétány a XXI. Őrségi TökfesztiválonFotók: Szendi Péter
A tökös móka vasárnap is folytatódik: a kézműves vásár és az ételkóstolók mellett délelőtt az Alma Együttes ad koncertet a legkisebbek örömére, délután pedig a Hiperkarma lép színpadra élő koncerttel - ezzel zárul a fesztivál.