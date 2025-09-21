Őrségi Tökfesztivál: a hétvége, amikor minden tök körül forog - sok-sok fotóval

Már pénteken elindult a tökös ünnep, a hivatalos megnyitóra azonban szombat délelőtt került sor Őriszentpéteren. Ezen részt vett többek között V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, dr. Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatója, dr. Pilisi Gábor, Vas vármegye rendőrfőkapitánya, valamint a szervező önkormányzatok képviseletében Őr Zoltán, Őriszentpéter és Zancsics Attila, Magyarszombatfa polgármestere.

A tök az összefogás szimbóluma

Őr Zoltán köszöntötte a vendégeket, és elmondta: számukra a tökfesztivál az összefogás szimbóluma, hiszen ilyenkor mindenki segít mindenkinek. Kiemelte, hogy a rendezvény előkészületeiben rengeteg civil szervezet és intézmény vesz részt.

– Bízom benne, hogy a vendégek számára a Tökfesztivál az önfeledt szórakozás és a vidám családi hétvége szimbólumává válik! – fogalmazott a polgármester.

A köszöntők sorát dr. Németh Csaba folytatta, aki a vendégeket az Őrségi Nemzeti Park területére invitálta, ahol a színpadi programok mellett töklabirintus, állatbemutató és természetismereti játékok is várták az érdeklődőket.

Végül V. Németh Zsolt államtitkár hivatalosan is megnyitotta a XXI. Őrségi Tökfesztivált. Kiemelte: nincs az az élethelyzet vagy adottság, amit az őrségiek ne tudnának a javukra fordítani. Példaként említette a fazekasságot, és úgy vélte, a tök is ennek a jelképe. Hangsúlyozta, hogy minden közösségi esemény lényege a találkozás, majd arra biztatta a résztvevőket, hogy érezzék jól magukat.