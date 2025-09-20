szeptember 20., szombat

53 perce

Tökmagot köpesztettek, ettek-ittak, daloltak is Nagyrákoson – sok fotóval

Címkék#Tájház#Őrségben#Nagyrákos#tökfesztivál

A Tökfesztivál már pénteken megkezdődött az Őrségben. Nagyrákoson, a Tájháznál is sok-sok érdeklődő jött össze egy hangulatos tökmagköpesztésre.

Gombos Kálmán

Száznál is több vendéget fogadtak a Tájháznál Nagyrákoson az idei Tökfesztivál keretében. A község polgármestere, Németh Istvánné, Baksa Eszter fogadta az érdeklődőket, és mesélt nekik az Őrségről, a tájházról, régi korokról, családról. És persze a tökről, ami manapság az „Őrség zöld aranya” nevet viseli, és lám: még fesztivált is rendeznek a tiszteletére.

Tökmagköpesztés, remek közösség az Őrségben, Nagyrákoson
Tökmagköpesztés, remek közösség az Őrségben, Nagyrákoson
Fotó: VN/Kemencei Ilona

Tök minden mennyiségben

A régi tökmagköpesztéseken mindig meg is vendégelték a jelenlévőket: ezt a hagyományt mi is folytattuk – mesélte lapunknak Eszti néni. A művelődési házban ültettünk le mindenkit, ahol aztán a köpesztésen kívül mindenféle tökös ételt meg is kóstolhattak – avatott be a részletekbe. Volt ott tökfőzelék, tökös fasírt, tökös-mákos rétes, tökös lepény, és persze tökmagolaj is minden mennyiségben. A torkok sem maradtak szárazon, és a hangulat sem volt szomorú: még közös énekléssel is megkoronázták a remek estét, ami immár sok éves hagyomány az őrségi faluban.

Péntek az Őrségi Tökfesztiválon

Fotók: Kemencei Ilona

