dr. Tolnay Sándor emlékére

33 perce

A himlővírusok már a kertek alatt kopogtatnak

Címkék#járvány#Dr Pásztor Szabolcs#Állatorvostudományi Egyetem#Lukácsháza

Harmincharmadik alkalommal találkoztak az állatorvosi hivatás képviselői, hogy Lukácsháza szülöttére, dr. Tolnay Sándorra (1747–1818), az egyetemi szintű magyar állatorvosképzés megalapítójára emlékezzenek és megosszák egymással a szakma híreit, eredményeit.

Tóth Katalin

Az Állatorvostudományi Egyetem, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya és Lukácsháza önkormányzata rendezvényén dr. Pleva György főosztályvezető, vármegyei főállatorvos köszöntötte a jelenlévőket és idézte fel Tolnay Sándor, az első állatorvos-professzor életének főbb állomásait.

Tolnay Sándor
Dr. Pleva György és Vámos Zoltán koszorút helyez el Tolnay Sándor mellszobránál.    
Fotó: Unger Tamás

Tolnay Sándor nap Lukácsházán

278 éve született dr. Tolnay Sándor. Életútjáról, érdemeiről, példáján keresztül a külföldi tapasztalatszerzés fontosságáról is szólt Prof. Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora. 

– Nem volt semmi a mögöttünk hagyott év, ami az állatorvoslást illeti – ezzel nyitott Vámos Zoltán főispán, utalva először a csöngei, kőszegpatyi szaporítótelepen történtekre. Mint mondta, büszke az állatorvos társadalomra, hogy e rendkívül fontos társadalmi üzenetet hordozó ügyben összefogással szép eredményt értek el: több mint 400 állatot mentettek, a szaporítónőre 28 milliós rekordbírságot szabtak ki, és komoly befolyást tudtak gyakorolni a teljes állatvédelmi területre. Aztán jött a hír a kiskérődzők pestiséről Zala és Vas határáról majd megérkezett a ragadós száj- és körömfájás – folytatta a főispán. A vármegyében ugyan nem volt érintettség, mégis napi feladatot, rendkívüli összpontosítást és elkötelezettséget kívánt kollégáiktól, hogy kordában lehessen tartani a vírus okozta betegséget. Megköszönte minden közreműködőnek, hogy olyan példát mutattak, amelyre Tolnay Sándor is büszke lenne.

33. Tolnay-nap Lukácsházán

Fotók: Unger Tamás

Történelmi év volt sok szempontból

Az idei év sok szempontból történelminek mondható, ha csak az állategészségügyet nézzük is – fogalmazott dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos az Agrárminisztériumot képviselve, majd hosszan részletezte a történéseket, érintve az afrikai sertéspestist, a madárinfluenzát, a kiskérődzők pestisét. Az azonnali és hatékony fellépés nélkülözhetetlen volt, hogy szinte példa nélküli gyorsasággal fel tudták számolni, mondta. 

A magyar állatorvosi kar egészét nem érte készületlenül március 5-én a hír, hogy egy 50 éve nem látott betegség, a száj- és körömfájás gyanúja merült fel egy kisbajcsi tehenészetben, jelentette ki. 

A felismerést azonnali reakció követte – az emberfeletti munkáért ő is köszönetét fejezte ki, hozzátéve, hogy adódhat hasonló helyzet: nyugatról a bőrcsomósodás kór fenyeget, keletről a juh- és kecskehimlő már a szomszédban van. 

Az össztársadalom szempontjából is fontos

Dr. Boncz Attila, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) elnökhelyettese a száj- és körömfájás járvány egyik tanulságának azt nevezte, hogy nyilvánvalóvá vált: az állategészségügy az össztársadalom szempontjából is fontos. A kollégák emberfeletti munkáját méltatta dr. Abonyi Tamás nyugalmazott igazgató, országos főállatorvos szaktanácsadó is. Dr. Szeibert Gergely a Magyar Állatorvosok Világszervezete; dr. Szinesi András a Magyar Állatorvosi Kamara Pannon Területi Szervezet nevében szólt a megjelentekhez. Virág János polgármester a vendéglátó Lukácsháza nevében köszöntötte az emlékülés résztvevőit.

A tanácskozáson köszöntötték az idei Tolnay Sándor díjasokat: dr. Rátky Józsefet, az Állatorvostudományi Egyetem tanszékvezetőjét; dr. Szabó Istvánt, a Nemzeti PRRS Mentesítési Bizottság tagját és dr. Horváth Lászlót, a Magyar Állatorvosi Kamara főtitkárát.

A drámai visszaemlékezéseket sem nélkülözték a következő előadások: 

  • dr. Lorencz András, az Országos Járványvédelmi Központ igazgatója Magyarország járványhelyzetéről beszélt, a tavalyi Tolnay-emlékülés óta történt eseményekre fókuszálva. Ő is felhívta a figyelmet: a „himlővírusok már a kertek alatt kopogtatnak”. 
  • Dr. Sándorné dr. Nikl Beatrix, a kormányhivatal osztályvezetője Állatmentés a csöngei szaporítótelepen címmel tartott előadást. Utóbbira egy következő írásunkban visszatérünk. 

A Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola tanulói adtak műsort, majd az emlékülés résztvevői megkoszorúzták dr. Tolnay Sándor mellszobrát. 

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
