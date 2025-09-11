A himlővírusok már a kertek alatt kopogtatnak

Az Állatorvostudományi Egyetem, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya és Lukácsháza önkormányzata rendezvényén dr. Pleva György főosztályvezető, vármegyei főállatorvos köszöntötte a jelenlévőket és idézte fel Tolnay Sándor, az első állatorvos-professzor életének főbb állomásait.

Dr. Pleva György és Vámos Zoltán koszorút helyez el Tolnay Sándor mellszobránál.

Fotó: Unger Tamás

Tolnay Sándor nap Lukácsházán

278 éve született dr. Tolnay Sándor. Életútjáról, érdemeiről, példáján keresztül a külföldi tapasztalatszerzés fontosságáról is szólt Prof. Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora.

– Nem volt semmi a mögöttünk hagyott év, ami az állatorvoslást illeti – ezzel nyitott Vámos Zoltán főispán, utalva először a csöngei, kőszegpatyi szaporítótelepen történtekre. Mint mondta, büszke az állatorvos társadalomra, hogy e rendkívül fontos társadalmi üzenetet hordozó ügyben összefogással szép eredményt értek el: több mint 400 állatot mentettek, a szaporítónőre 28 milliós rekordbírságot szabtak ki, és komoly befolyást tudtak gyakorolni a teljes állatvédelmi területre. Aztán jött a hír a kiskérődzők pestiséről Zala és Vas határáról majd megérkezett a ragadós száj- és körömfájás – folytatta a főispán. A vármegyében ugyan nem volt érintettség, mégis napi feladatot, rendkívüli összpontosítást és elkötelezettséget kívánt kollégáiktól, hogy kordában lehessen tartani a vírus okozta betegséget. Megköszönte minden közreműködőnek, hogy olyan példát mutattak, amelyre Tolnay Sándor is büszke lenne.