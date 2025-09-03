szeptember 3., szerda

Minden igényt kielégítő komplexum

1 órája

Új önkiszolgáló töltőállomás nyílt Vépen

Címkék#Galambos Holding Kft#Galambos Tamás#Volyánszki Zsolt#kamionos

Tovább bővítette magyarországi töltőállomás-hálózatát a Shell: megnyílt a vállalat harmadik, személyzet nélküli kamionos gyorskútja Vépen, az M86 számú gyorsforgalmi út lehajtójánál, az együttműködő partner Galambos Holding Kft. telephelyén. A létesítményt kifejezetten a 3,5 tonna feletti kamionok számára alakították ki, szem előtt tartva a gyors és kényelmes tankolás igényét.

Tóth Katalin

Az új vépi töltőállomás kifejezetten a tehergépjárművek gyors és hatékony kiszolgálására készült. A nagynyomású dízel- és AdBlue kútoszlopok és a gyors áthaladást biztosító kialakítás garantálja, hogy a flotta a lehető legrövidebb idő alatt folytathassa útját – erről is beszélt az ünnepélyes megnyitón Volyánszki Zsolt. 

Rózsa Hajnalka, Volyánszki Zsolt és Galambos Tamás. A szalagátvágás után megtörtént az első hivatalos tankolás a töltőállomáson. 
Fotó: Szendi Péter

Új önkiszolgáló töltőállomás nyílt a Galambos Holding Kft. telephelyén

A Shell Hungary Zrt. CRT üzletágának értékesítési vezetője nagy napnak nevezte a szerdai alkalmat. Mint mondta, régóta dédelgetett álmuk válik valóra a kamionos töltőállomás megnyitásával. Majd a vépi cégcsoporttal való jelentős, közel három évtizedes múltjukat emelte ki, amelyben mindig célként szerepelt a Galambos telephelyén egy töltőállomás létesítése. 2023-ban írták alá a szándéknyilatkozatot a beruházásra, 2024 októberében az együttműködési megállapodást, most pedig az ütemterv szerint haladva, hivatalosan is megnyitják a töltőállomást, ahol hat tankolósávon tudnak a kamionok Diesel üzemanyagot és AdBlue-t vételezni. A hét minden napján 0–24 órában elérhető önkiszolgáló rendszer gyors és hatékony tankolást biztosít a Shell Hungary üzleti ügyfelei számára. A jövő üzemanyagai is szóba kerültek: a tervek szerint két tankolósávon HVO is elérhető lehet, amikor a magyarországi jogszabályi környezet lehetővé teszi, hogy kútoszlopon keresztül lehet a megújuló dízelüzemanyagot értékesíteni. 

Európai színvonalú központ

Két évszám – 1998 és 2006 – említésével kezdte köszöntőjét Galambos Tamás, a Galambos Holding Kft. egyik tulajdonosa. 1998-ban édesapja, Galambos Gyula szerződött a Shell-lel; 2006-ban pedig Vép akkori polgármesterével, Varga Gyulával tárgyaltak: a Galambos testvérek az árufuvarozás mellé logisztikai központot álmodtak kamionparkolóval, étteremmel. Létrejött egy olyan komplexum, amellyel már világcégek, mint a Scania vagy a Shell figyelmét is fel tudták kelteni. A Shell üzemanyagtöltő állomás megnyitásával mostanra európai színvonalú központtal rendelkeznek, fogalmazott. 

Közösségi jelenlétük is példaértékű

Rózsa Hajnalka, Vép polgármestere a vállalatok életében és a város jövőjében is meghatározó eseményként utalt a kamionos gyorskút átadására. A Galambos cégcsoportról úgy nyilatkozott: nemcsak gazdasági értelemben jelentenek húzóerőt, hanem emberi, közösségi jelenlétük is példaértékű. Végül gratulált a két cég közös fejlesztéséhez. 


 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
