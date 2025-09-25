Hatalmas torlódás csütörtökön Szombathelyen

Az iskola kezdetével nem csak az iskolások lettek többen a városban, hanem az autók is. Így a már amúgy is forgalmas időszakban sokszor beáll a forgalom és dugó alakul ki több helyen a városban. Ez csütörtökös is így történt. Fotósunk több helyen a városban lencsevégre kapta utazás közben a kígyózó kocsisort. Érdemes tehát nagyobb forgalommal számolni a kora reggeli, illetve a délutáni órákban.