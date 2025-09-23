Előkerült egy felvétel Törőcsik Mari szombathelyi unokájáról, a 11 éves Vi igazi csodagyerek

1 órája
"Bárcsak láthatna a Mama" - írta egy kommentelő. Mások pedig arról írnak, hogy a nagymamája, Törőcsik Mari nagyon büszke lenne Maár Vire az alatt a videófelvétel alatt, amin Vi zongorán játszik. A 11 éves kislány nagyon tehetséges.
Velemben csak Zsófinak hívják, de Saigonban, ahol született, a Vi nevet kapta Maár Son lánya. Törőcsik Mari unokája nagyon tehetséges zongorista. Rendszeresen megfordul versenyeken és a Virtuózok komolyzenei tehetségkutatóban is bemutatkozott.
Törőcsik Mari unokája különleges tehetség
Törőcsik Mari családjában folytatódnak az előadóművészet hagyományai, hiszen unokája is otthon van a színpadon. Maár Vi tavasszal mutatkozott be a Virtuózok műsorában. A Virtuózok zsűrijét is elvarázsolta a 11 éves lány. Azt mondták Maár Vi előadásáról, hogy egyszerűen mégis nagyon kifinomultan játszik, természetes lüktetése van a zongorajátékának. Vi Saigonban született és 4 éves volt, amikor szüleivel visszaköltözött Magyarországra. Velemben telepedtek le, Vi már 11 éves, Szombathelyen él és tanul. Három nyelven beszél: otthon vietnámiul, az iskolában magyarul, emellett pedig felsőfokon angolul. Komoly tervei vannak a zenével, nagyon tehetséges zongorista. Gyorsan kiderült róla, hogy muzikális, egészen kicsi gyerek korában is nagyon figyelt, ha bármilyen zene megszólalt.
Hogy került Törőcsik Mari unokája Vas vármegyébe?
Máhr Vi édesapja, Törőcsik Mari örökbefogadott fia, akit a Nemzet Színésze, Kossuth-díjas művész és férje, Maár Gyula Kossuth-díjas filmrendező a 1979-ben Vietnámból fogadtak örökbe. Maár Son, már felnőtt fejjel úgy döntött, hogy visszaköltözik szülőhazájába, azonban amikor kiderült, hogy Törőcsik Mari nagybeteg, úgy döntött, hogy hazajön Magyarországra, hogy anyja mellett lehessen az utolsó éveiben. Velemben építkezett, a színésznő házától nem messze és így a lányát is megismerhette Törőcsik Mari, aki jókat játszott vele és nagyon szerette az unokáját. Sajnos azt már nem érhette meg, hogy lássa mekkora sikert arat zongorajátékával.
Törőcsik Mari 1973-ban vásárolta meg Velemben azt a hangulatos parasztházat egy idős házaspártól. Eleinte csak nyaranta és karácsonykor tartózkodott itt a család, ám életének utolsó éveiben már állandó lakhelyként szolgált számára a Vas vármegyei porta. A település lakói gyorsan megszerették a színésznőt, aki a főváros zajától távol, a nyugodt falusi környezetet részesítette előnyben, ami mindig a falusi gyerekkorára emlékeztette.
