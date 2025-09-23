szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tehetség

1 órája

Előkerült egy felvétel Törőcsik Mari szombathelyi unokájáról, a 11 éves Vi igazi csodagyerek

Címkék#Maár Vi#Velemben#színésznő#Törőcsik Mari

"Bárcsak láthatna a Mama" - írta egy kommentelő. Mások pedig arról írnak, hogy a nagymamája, Törőcsik Mari nagyon büszke lenne Maár Vire az alatt a videófelvétel alatt, amin Vi zongorán játszik. A 11 éves kislány nagyon tehetséges.

Vaol.hu

Velemben csak Zsófinak hívják, de Saigonban, ahol született, a Vi nevet kapta Maár Son lánya. Törőcsik Mari unokája nagyon tehetséges zongorista. Rendszeresen megfordul versenyeken és a Virtuózok komolyzenei tehetségkutatóban is bemutatkozott.

Törőcsik Mari
Törőcsik Mari unokája: Maár Vi
Forrás: Virtuózok

Törőcsik Mari unokája különleges tehetség

Törőcsik Mari családjában folytatódnak az előadóművészet hagyományai, hiszen unokája is otthon van a színpadon. Maár Vi tavasszal mutatkozott be a Virtuózok műsorában. A Virtuózok zsűrijét is elvarázsolta a 11 éves lány. Azt mondták Maár Vi előadásáról, hogy egyszerűen mégis nagyon kifinomultan játszik, természetes lüktetése van a zongorajátékának. Vi Saigonban született és 4 éves volt, amikor szüleivel visszaköltözött Magyarországra. Velemben telepedtek le, Vi már 11 éves, Szombathelyen él és tanul. Három nyelven beszél: otthon vietnámiul, az iskolában magyarul, emellett pedig felsőfokon angolul. Komoly tervei vannak a zenével, nagyon tehetséges zongorista. Gyorsan kiderült róla, hogy muzikális, egészen kicsi gyerek korában is nagyon figyelt, ha bármilyen zene megszólalt.

Hogy került Törőcsik Mari unokája Vas vármegyébe?

Máhr Vi édesapja, Törőcsik Mari örökbefogadott fia, akit a Nemzet Színésze, Kossuth-díjas művész és férje, Maár Gyula Kossuth-díjas filmrendező a 1979-ben Vietnámból fogadtak örökbe. Maár Son, már felnőtt fejjel úgy döntött, hogy visszaköltözik szülőhazájába, azonban amikor kiderült, hogy Törőcsik Mari nagybeteg, úgy döntött, hogy hazajön Magyarországra, hogy anyja mellett lehessen az utolsó éveiben. Velemben építkezett, a színésznő házától nem messze és így a lányát is megismerhette Törőcsik Mari, aki jókat játszott vele és nagyon szerette az unokáját. Sajnos azt már nem érhette meg, hogy lássa mekkora sikert arat zongorajátékával.

Miért szeretett bele Törőcsik Mari Velembe?

Törőcsik Mari 1973-ban vásárolta meg Velemben azt a hangulatos parasztházat egy idős házaspártól. Eleinte csak nyaranta és karácsonykor tartózkodott itt a család, ám életének utolsó éveiben már állandó lakhelyként szolgált számára a Vas vármegyei porta. A település lakói gyorsan megszerették a színésznőt, aki a főváros zajától távol, a nyugodt falusi környezetet részesítette előnyben, ami mindig a falusi gyerekkorára emlékeztette.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu