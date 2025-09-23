Előkerült egy felvétel Törőcsik Mari szombathelyi unokájáról, a 11 éves Vi igazi csodagyerek

Velemben csak Zsófinak hívják, de Saigonban, ahol született, a Vi nevet kapta Maár Son lánya. Törőcsik Mari unokája nagyon tehetséges zongorista. Rendszeresen megfordul versenyeken és a Virtuózok komolyzenei tehetségkutatóban is bemutatkozott.

Törőcsik Mari unokája: Maár Vi

Törőcsik Mari unokája különleges tehetség

Törőcsik Mari családjában folytatódnak az előadóművészet hagyományai, hiszen unokája is otthon van a színpadon. Maár Vi tavasszal mutatkozott be a Virtuózok műsorában. A Virtuózok zsűrijét is elvarázsolta a 11 éves lány. Azt mondták Maár Vi előadásáról, hogy egyszerűen mégis nagyon kifinomultan játszik, természetes lüktetése van a zongorajátékának. Vi Saigonban született és 4 éves volt, amikor szüleivel visszaköltözött Magyarországra. Velemben telepedtek le, Vi már 11 éves, Szombathelyen él és tanul. Három nyelven beszél: otthon vietnámiul, az iskolában magyarul, emellett pedig felsőfokon angolul. Komoly tervei vannak a zenével, nagyon tehetséges zongorista. Gyorsan kiderült róla, hogy muzikális, egészen kicsi gyerek korában is nagyon figyelt, ha bármilyen zene megszólalt.