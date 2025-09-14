1 órája
Torony: ahol a világ legjobb kenyerét sütik - ünnep nagyszerű bejelentésekkel - fotók
A Mária-búcsú és toronyi kenyérünnep csak úgy hemzsegett a falut érintő kedvező bejelentésektől. Milliók a toronyi közvilágításra, elismerés a pékeknek, megerősített osztrák testvértelepülési kapcsolatok.
Aki megszokásból indult szombaton a toronyi kenyérünnepre, az a művelődési ház környékén nem talált semmit, viszont a sportpálya mellett kisebb városka épült. Miközben vártuk a megnyitót, a retro tűzoltóautó fáradhatatlanul szállította a gyerekeket le-föl, mi pedig kértünk egy adag pincepörköltet, nem mintha éhesek lettünk volna, de a katlanban főtt pörkölt nagyon csábítónak tűnt, akárcsak kistestvére a bográcsos lecsó, azt azonban ezúttal most kihagytuk.
– Új helyszín, megújított név, mindezt azért, hogy összekössük a múltat a jelennel, hogy a búcsú hagyományőrző hangulatát ötvözzük a mindennapi kenyér ünneplésével – mondta köszöntőjében Szabó Zsolt polgármester, majd Vámos Zoltán főispánt kérte meg arra, köszöntse ő is az ünnepség résztvevőit. – A kenyér ünnepe a magyar kultúrában az életnek a jelképe. Számos kenyérrel kapcsolatos ünnepségen mondtam már beszédet, de olyan helyen, ahol a világ legjobb kenyerét sütik, még egyszer sem. A kijelentést – érthető módon – nagy taps fogadta. Vámos Zoltán ezt követően elmesélte, hogy mikor 5 éves volt, nagymamája hétvégente mindig nagyon korán kelt, hogy a faluból a városba biciklizzen friss toronyi kenyérért, mert azt már akkoriban is gyorsan elkapkodták. Arra a kérdésre pedig, hogy miért nem alszik inkább, azt felelte:
nektek jót kell enni és a toronyi kenyérnél jobb nincsen!
Ahogyan annál a hírnél is nehezebb jobbat elképzelni, amit a főispán ezt követően jelentett be.
- A település 23,6 millió forintot nyert közvilágítás fejlesztésre a Versenyképes Járások Programban. A jó híreknek pedig csak nem akart vége szakadni ezután sem.
- Újra aláírták a testvértelepülési megállapodást Városhodásszal (Markt Neuhodis), amit 37 évvel ezelőtt éppen ezen a napon írt alá Joó Imre akkori polgármester.
- Majd mind a hét toronyi péknek elismerő oklevelet nyújtott át a polgármester, a település érdekében kifejtett több évtizedes közösségteremtő és hagyományőrző tevékenységükért. A gesztus jól példázza, hogy Torony életében milyen kitüntetett helyen szerepel a kenyér.
- Végezetül pedig Toronyért emlékplakettel ismerték el Csiperkét és Csuporkát, azaz Fazekas Gábort és Kozma Juditot, akik 31 éve alapították a Szamóca Színházat és itt élőként 21 éve öregbítik a település jó hírét.
Toronyi kenyérünnepFotók: Unger Tamás
Az elismerések átadása után Haller László atya megáldotta a kenyeret, amit ezt követően szétosztottak a jelenlévők között. – Hívő magyar népünk mindenkor mélyen átérezte, hogy minden jó az istentől származik és mindenért neki tartozunk hálával. Isten egyik legnagyobb ajándéka a föld termése, a mindennapi kenyér, amelyért a legszebb imádságban, amelyet maga Jézus tanított nekünk, a Mi atyánkban naponta imádkozzuk: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A mindennapi kenyér hozzátartozik az emberi szükséglethez – hangsúlyozta az atya, egyben emlékeztetett rá: isten a mi szükségleteinket hivatott kielégíteni, de a kívánságainkat nem.
Ez valóban nem is isten dolga, kívánságaink kielégítésére éppen jó volt ez a nap, ami bár lényegét tekintve ugyanaz maradt, mint a korábbi kenyérünnepek, sok minden megváltozott, más lett a név, a helyszín és időpont is. Kérdéseinkre a polgármester adott választ. A hajdanán volt Mária búcsú mostanra feledésbe merült, miközben a toronyi kenyérünnep időben túl közel került az új kenyér ünnepéhez. Azért, hogy a régi búcsús hagyományokat felidézzék és új kenyér helyett a mindennapi kenyeret ünnepeljék, a két ünnepet összekötötték és az augusztusi időpontot szeptemberre cserélték. A helyszínváltozás oka pedig, hogy az ondódiak számára a művelődési ház jó két kilométeres séta, miközben a sportpálya mindenkinek nagyjából félúton van és ezzel talán a három részre tagolt (Ondód, ősfalu, lakópark) település lakosságát is sikerül kicsit jobban összehozni, és nem mellesleg a falu focicsapatára is több figyelem jut így.