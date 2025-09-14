szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kenyérünnep

1 órája

Torony: ahol a világ legjobb kenyerét sütik - ünnep nagyszerű bejelentésekkel - fotók

Címkék#Ondód#toronyi kenyérünnep#polgármester

A Mária-búcsú és toronyi kenyérünnep csak úgy hemzsegett a falut érintő kedvező bejelentésektől. Milliók a toronyi közvilágításra, elismerés a pékeknek, megerősített osztrák testvértelepülési kapcsolatok.

Budai Dávid

Aki megszokásból indult szombaton a toronyi kenyérünnepre, az a művelődési ház környékén nem talált semmit, viszont a sportpálya mellett kisebb városka épült. Miközben vártuk a megnyitót, a retro tűzoltóautó fáradhatatlanul szállította a gyerekeket le-föl, mi pedig kértünk egy adag pincepörköltet, nem mintha éhesek lettünk volna, de a katlanban főtt pörkölt nagyon csábítónak tűnt, akárcsak kistestvére a bográcsos lecsó, azt azonban ezúttal most kihagytuk.

Egymást érték a jó hírek a szombati Mária búcsún és toronyi kenyérünnepen
Egymást érték a jó hírek a szombati Mária búcsún és toronyi kenyérünnepen Fotó: Unger Tamás

– Új helyszín, megújított név, mindezt azért, hogy összekössük a múltat a jelennel, hogy a búcsú hagyományőrző hangulatát ötvözzük a mindennapi kenyér ünneplésével – mondta köszöntőjében Szabó Zsolt polgármester, majd Vámos Zoltán főispánt kérte meg arra, köszöntse ő is az ünnepség résztvevőit. – A kenyér ünnepe a magyar kultúrában az életnek a jelképe. Számos kenyérrel kapcsolatos ünnepségen mondtam már beszédet, de olyan helyen, ahol a világ legjobb kenyerét sütik, még egyszer sem. A kijelentést – érthető módon – nagy taps fogadta. Vámos Zoltán ezt követően elmesélte, hogy mikor 5 éves volt, nagymamája hétvégente mindig nagyon korán kelt, hogy a faluból a városba biciklizzen friss toronyi kenyérért, mert azt már akkoriban is gyorsan elkapkodták. Arra a kérdésre pedig, hogy miért nem alszik inkább, azt felelte:

nektek jót kell enni és a toronyi kenyérnél jobb nincsen!

Ahogyan annál a hírnél is nehezebb jobbat elképzelni, amit a főispán ezt követően jelentett be. 

  • A település 23,6 millió forintot nyert közvilágítás fejlesztésre a Versenyképes Járások Programban. A jó híreknek pedig csak nem akart vége szakadni ezután sem.
  • Újra aláírták a testvértelepülési megállapodást Városhodásszal (Markt Neuhodis), amit 37 évvel ezelőtt éppen ezen a napon írt alá Joó Imre akkori polgármester.
  • Majd mind a hét toronyi péknek elismerő oklevelet nyújtott át a polgármester, a település érdekében kifejtett több évtizedes közösségteremtő és hagyományőrző tevékenységükért. A gesztus jól példázza, hogy Torony életében milyen kitüntetett helyen szerepel a kenyér.
  • Végezetül pedig Toronyért emlékplakettel ismerték el Csiperkét és Csuporkát, azaz Fazekas Gábort és Kozma Juditot, akik 31 éve alapították a Szamóca Színházat és itt élőként 21 éve öregbítik a település jó hírét.

Toronyi kenyérünnep

Fotók: Unger Tamás

Az elismerések átadása után Haller László atya megáldotta a kenyeret, amit ezt követően szétosztottak a jelenlévők között. – Hívő magyar népünk mindenkor mélyen átérezte, hogy minden jó az istentől származik és mindenért neki tartozunk hálával. Isten egyik legnagyobb ajándéka a föld termése, a mindennapi kenyér, amelyért a legszebb imádságban, amelyet maga Jézus tanított nekünk, a Mi atyánkban naponta imádkozzuk: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A mindennapi kenyér hozzátartozik az emberi szükséglethez – hangsúlyozta az atya, egyben emlékeztetett rá: isten a mi szükségleteinket hivatott kielégíteni, de a kívánságainkat nem.

Ez valóban nem is isten dolga, kívánságaink kielégítésére éppen jó volt ez a nap, ami bár lényegét tekintve ugyanaz maradt, mint a korábbi kenyérünnepek, sok minden megváltozott, más lett a név, a helyszín és időpont is. Kérdéseinkre a polgármester adott választ. A hajdanán volt Mária búcsú mostanra feledésbe merült, miközben a toronyi kenyérünnep időben túl közel került az új kenyér ünnepéhez. Azért, hogy a régi búcsús hagyományokat felidézzék és új kenyér helyett a mindennapi kenyeret ünnepeljék, a két ünnepet összekötötték és az augusztusi időpontot szeptemberre cserélték. A helyszínváltozás oka pedig, hogy az ondódiak számára a művelődési ház jó két kilométeres séta, miközben a sportpálya mindenkinek nagyjából félúton van és ezzel talán a három részre tagolt (Ondód, ősfalu, lakópark) település lakosságát is sikerül kicsit jobban összehozni, és nem mellesleg a falu focicsapatára is több figyelem jut így.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu