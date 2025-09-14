Torony: ahol a világ legjobb kenyerét sütik - ünnep nagyszerű bejelentésekkel - fotók

Aki megszokásból indult szombaton a toronyi kenyérünnepre, az a művelődési ház környékén nem talált semmit, viszont a sportpálya mellett kisebb városka épült. Miközben vártuk a megnyitót, a retro tűzoltóautó fáradhatatlanul szállította a gyerekeket le-föl, mi pedig kértünk egy adag pincepörköltet, nem mintha éhesek lettünk volna, de a katlanban főtt pörkölt nagyon csábítónak tűnt, akárcsak kistestvére a bográcsos lecsó, azt azonban ezúttal most kihagytuk.

Egymást érték a jó hírek a szombati Mária búcsún és toronyi kenyérünnepen Fotó: Unger Tamás

– Új helyszín, megújított név, mindezt azért, hogy összekössük a múltat a jelennel, hogy a búcsú hagyományőrző hangulatát ötvözzük a mindennapi kenyér ünneplésével – mondta köszöntőjében Szabó Zsolt polgármester, majd Vámos Zoltán főispánt kérte meg arra, köszöntse ő is az ünnepség résztvevőit. – A kenyér ünnepe a magyar kultúrában az életnek a jelképe. Számos kenyérrel kapcsolatos ünnepségen mondtam már beszédet, de olyan helyen, ahol a világ legjobb kenyerét sütik, még egyszer sem. A kijelentést – érthető módon – nagy taps fogadta. Vámos Zoltán ezt követően elmesélte, hogy mikor 5 éves volt, nagymamája hétvégente mindig nagyon korán kelt, hogy a faluból a városba biciklizzen friss toronyi kenyérért, mert azt már akkoriban is gyorsan elkapkodták. Arra a kérdésre pedig, hogy miért nem alszik inkább, azt felelte:

nektek jót kell enni és a toronyi kenyérnél jobb nincsen!

Ahogyan annál a hírnél is nehezebb jobbat elképzelni, amit a főispán ezt követően jelentett be.