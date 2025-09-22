Pedagógusképzés ünnepe: 50 éve képzik a történelem szakos tanárokat Szombathelyen

Szombathelyen a múlt és a jelen találkozott az ELTE Savaria Egyetemi Központ Dísztermében, ahol a történelem szakos tanárképzés 50. évfordulóját ünnepelték. A nap a hivatalos megnyitóval kezdődött: Lenkei Nóra rektori biztos és dr. Lenner Tibor, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjának igazgatója köszöntötte a hallgatókat, oktatókat és vendégeket. Az ünnepség légkörét dr. Kónya István lantművész varázslatos előadása tette még emlékezetesebbé.

Forrás: Kóbor Szonja

Az előadások sorát Dr. Bakó Balázs PhD egyetemi docens, a Berzsenyi Dániel Pedagógiai Kar igazgatóhelyettese nyitotta meg, aki a történelem szakos tanárképzés fél évszázados fejlődését mutatta be, majd Dr. habil. Kalocsai Péter egyetemi docens, tanszékvezető a Történelem Tanszék 2025-ös tevékenységéről beszélt.