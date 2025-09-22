szeptember 22., hétfő

Mérföldkő

23 perce

Pedagógusképzés ünnepe: 50 éve képzik a történelem szakos tanárokat Szombathelyen

Címkék#Szombathely#Savaria Egyetemi Központ#történelem

A múlt és a jelen találkozott szombaton Szombathelyen az ELTE Savaria Egyetemi Központ Dísztermében, ahol az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ történelem tanszéke fennállásának 50. évfordulóját ünnepelték. A jubileumi program különleges pillanatokkal, izgalmas előadásokkal és a történelem szerelmeseinek szóló vezetéssel varázsolta teljessé a napot.

Csabai Bernadett
Pedagógusképzés ünnepe: 50 éve képzik a történelem szakos tanárokat Szombathelyen

Dr. habil. Kalocsai Péter tanszékvezető is előadást tartott a Savaria Egyetemi Központban

Fotó: KSZ

Szombathelyen a múlt és a jelen találkozott az ELTE Savaria Egyetemi Központ Dísztermében, ahol a történelem szakos tanárképzés 50. évfordulóját ünnepelték. A nap a hivatalos megnyitóval kezdődött: Lenkei Nóra rektori biztos és dr. Lenner Tibor, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjának igazgatója köszöntötte a hallgatókat, oktatókat és vendégeket. Az ünnepség légkörét dr. Kónya István lantművész varázslatos előadása tette még emlékezetesebbé.

50 éves a történelem szakos tanári képzés Szombathelyen - ezt ünnepelték az ELTE Savaria Egyetemi Központban
50 éves a történelem szakos tanári képzés Szombathelyen - ezt ünnepelték az ELTE Savaria Egyetemi Központban
Forrás: Kóbor Szonja

A Savaria Egyetemi Központban ünnepeltek - 50 éves a történelem szakos tanári képzés Szombathelyen 

Az előadások sorát Dr. Bakó Balázs PhD egyetemi docens, a Berzsenyi Dániel Pedagógiai Kar igazgatóhelyettese nyitotta meg, aki a történelem szakos tanárképzés fél évszázados fejlődését mutatta be, majd Dr. habil. Kalocsai Péter egyetemi docens, tanszékvezető a Történelem Tanszék 2025-ös tevékenységéről beszélt. 

Pedagógusképzés ünnepe

Fotók: Kóbor Szonja

Különleges élményt nyújtottak a Szombathelyről indult előadók: Dr. Ö. Kovács József a felejtésbe ágyazott egyéni és kollektív emlékek titkairól mesélt, Szepesiné Dr. Simon Éva a helytörténetírástól az oszmanisztikáig kalauzolta a hallgatóságot, míg Skriba Péter régészeti leletek üzenetét és tanulságait tárta fel.

A délutáni program sem hagyott kívánnivalót maga után: Várnainé Balogh Beáta a történelem tanításának női perspektíváját mutatta be, Márffy Bence pedig a fiatalok számára különösen érdekes „YouTuber-tanár” jelenségét elemezte. A napot a jubileumi öregdiák-találkozó és a Savaria Egyetemi Központ vezetett bejárása zárta, ahol mindenki felidézhette az elmúlt évtizedek emlékeit és felfedezhette az intézmény rejtett kincseit.

 

